18 Mar 2026
Tragjedi në Vjenë: Shembja e skelës u merr jetën 4 punëtorëve shqiptarë Të vegjlit e ekipeve sportive në shkolla përgatiten për festivalin U10 Rooney: Manchester United duhet t'i besojë Carrick-ut si trajner të përhershëm Kombëtarja humbet Rey Manajn për ndeshjen me Poloninë Faza play-off e Botërorit 2026, programi i Kombëtares nga shpallja e listës te stërvitja e parë
Bota

Lufta SHBA-Iran, java e tretë: goditje me bomba 5,000 pound pranë Hormuzit

· 3 min lexim

Postimi i publikuar nga Komanda Qendrore e SHBA (CENTCOM) njofton për një zhvillim të rëndësishëm në përshkallëzimin e tensioneve ushtarake në Lindjen e Mesme, konkretisht në zonën strategjike të Ngushticës së Hormuzit.

Sipas këtij njoftimi, forcat amerikane kanë përdorur municione të rënda, të ashtuquajtura “deep penetrator” prej 5,000 paundësh, për të goditur objekte të fortifikuara të raketave iraniane përgjatë vijës bregdetare. Këto armë janë projektuar për të depërtuar në struktura të mbrojtura thellë nën tokë, çka tregon se objektivat kanë qenë instalime të rëndësishme ushtarake dhe jo thjesht pozicione të zakonshme.

Në thelb të këtij operacioni – i quajtur “Operation Epic Fury” – qëndron shqetësimi për sigurinë e lundrimit ndërkombëtar. Sipas deklaratës, raketat iraniane kundër anijeve të vendosura në këto zona përbënin rrezik real për trafikun detar në Ngushticën e Hormuzit, një nga arteriet më të rëndësishme të tregtisë globale të naftës. Çdo kërcënim në këtë zonë ka pasoja të menjëhershme në tregjet energjetike dhe stabilitetin ekonomik ndërkombëtar.

Harta e shfaqur në postim thekson pikërisht këtë zonë kritike, duke evidentuar afërsinë e bazave të goditura me korridorin detar ku kalon një pjesë e madhe e eksporteve botërore të naftës. Kjo nënkupton se operacioni nuk është vetëm një veprim ushtarak, por edhe një sinjal strategjik për të garantuar kontrollin dhe sigurinë në këtë pikë kyçe.

Nga ana tjetër, një veprim i tillë rrit ndjeshëm rrezikun e përshkallëzimit të konfliktit. Goditja direkte ndaj infrastrukturës ushtarake iraniane mund të provokojë kundërpërgjigje, duke e zgjeruar konfliktin përtej kufijve aktualë. Kjo është veçanërisht e ndjeshme në një moment kur rajoni është tashmë i tensionuar nga përplasjet midis SHBA-së, Izraelit dhe Iranit.

Në planin politik dhe diplomatik, ky zhvillim pritet të thellojë ndarjet ndërkombëtare. Ndërsa SHBA e justifikon veprimin si një masë për mbrojtjen e lirisë së lundrimit dhe sigurisë globale, kritikët mund ta shohin atë si një akt agresioni që rrezikon destabilizimin e mëtejshëm të rajonit.

Në përfundim, “Operation Epic Fury” përfaqëson një moment të ri në këtë krizë: një kalim nga tensioni dhe kërcënimet në veprime konkrete ushtarake me pasoja potencialisht të gjera, jo vetëm për Lindjen e Mesme, por për gjithë rendin global.

