Lukaku lë grumbullimin e Belgjikës, sulmuesi kthehet të stërvitet te Napoli
Ndërsa afrohet pushimi i parë ndërkombëtar i vitit 2026, ai që do të vendosë skuadrat e fundit që do të kualifikohen në finalet e Kupës së Botës, nga Belgjika vijnë lajme se Romelu Lukaku është larguar nga kampi stërvitor i ekipit të tij kombëtar (i cili tashmë është kualifikuar për Kupën e Botës) dhe po përgatitet të kthehet në Napoli.
Sulmuesi “nuk do të marrë pjesë në miqësoret e ardhshme të ekipit kombëtar belg kundër Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës” dhe po kthehet në Napoli “për të optimizuar gjendjen e tij fizike”, sipas një deklarate të klubit.
