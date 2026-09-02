Tiranë 29°C · Pjesërisht vranët 02 September 2026
S&P 500 7,666 ▲0.45%
DOW 52,968 ▲0.38%
NASDAQ 26,203 ▲0.4%
NAFTA 90.75 ▲0.59%
ARI 4,417 ▲0.47%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104 EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104
₿ CRYPTO
BTC $77,474 ▼ -0.13% ETH $2,399 ▼ -1.36% XRP $1.3402 ▼ -1.82% SOL $99.5700 ▼ -1.71%
S&P 500 7,666 ▲0.45 % DOW 52,968 ▲0.38 % NASDAQ 26,203 ▲0.4 % NAFTA 90.75 ▲0.59 % ARI 4,417 ▲0.47 % S&P 500 7,666 ▲0.45 % DOW 52,968 ▲0.38 % NASDAQ 26,203 ▲0.4 % NAFTA 90.75 ▲0.59 % ARI 4,417 ▲0.47 %
EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104 EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104
02 Sep 2026
Breaking
Tirana zyrtare dënon sulmet ruse: Agresioni nuk do ta dobësojë vendosmërinë dhe unitetin e Evropës FOKUS – Rusia po bëhet “gjithnjë e më e pamatur” Protestë në Bruksel për krizën e emigrantëve në Ceuta Pronari rrëfen tmerrin: Si i mbijetoi përmbytjes shkatërruese në Nepal “shtëpia jeshile” Irani dënon sulmet amerikane si krime lufte, dhjetëra viktima dhe të plagosur
Menu
Kosova

Maloku: Abdixhiku e dinte që nga fillimi se “grupi i rebeluar” do të ishte kundër çdo marrëveshjeje me VV-në

· 1 min lexim

Profesori Fadil Maloku ka thënë se kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, e ka ditur që në fillim se brenda partisë kishte kundërshtime ndaj çdo marrëveshjeje me Lëvizjen Vetëvendosje.

Duke folur në emisionin “FIVE” Maloku tha se për këtë kishte pasur paralajmërime të hershme dhe se një pjesë e deputetëve të LDK-së do të ishin kundër një marrëveshjeje me VV-në.

Ai foli edhe për Aleancën, duke pyetur se çfarë e pengon atë që të përfshihet në zgjidhjen e krizës institucionale, nëse, sipas tij, kjo bëhet për interes të shtetit.

“Çka e pengon Aleancën me u fut? Nëse është për interes të shtetit, atëherë pse nuk i jep votat? Jo, i kam gjashtë pika. Kështu po e pamundëson një zgjidhje që është në interes të shtetit”, tha Maloku.

Maloku u shpreh gjithashtu se, përveç VV-së, asnjë subjekt tjetër politik nuk e ka një lider që ai e cilësoi si karizmatik./Tv Dukagjini

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu