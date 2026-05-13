Bilalli: Qeveria mashtron, integrimi varet nga ne, jo nga Sofja Propozohet rezolutë në Kuvendin e Serbisë për dënimin e krimeve serbe në Kosovë Ku u thyen raportet me Osmanin? Flet Konjufca Bregu për "Super Gol": Sezon me ulje-ngritje, e kërkuam këtë trofe Marta Kos vjen nesër në Kosovë, zbardhet axhenda dhe takimet që do zhvillojë
Kosova

Marta Kos vjen nesër në Kosovë, zbardhet axhenda dhe takimet që do zhvillojë

Komisionerja e BE-së , Marta Kos do vijë që nesër (14 maj) në Prishtinë direkt nga Londra, teksa ajo ka planifikuar të realizojë tre takime.

Sipas KosovaPress, njëri nga takimet pritet të jetë me ushtruesen e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu.

I dyti me kryeministrin në detyrë, Albin Kurti.

Takimi i tretë i Kos në Prishtinë nuk është planifikuar të jetë me përfaqësues të opozitës, por me ata të shoqërisë civile.

Vizita e së premtes në Kosovë do të jetë e para për komisioneren për zgjerim në BE, prejse ajo mori detyrën, në vitin 2024. Agjenda e saj nuk parasheh ndonjë vizitë në vendet tjera të rajonit, para ose pas qëndrimit në Prishtinë.

Kos kishte planifikuar një vizitë në Kosovë më 12 mars, por ajo u anulua për shkak të zhvillimeve politike të atyre ditëve – presidentja Vjosa Osmani pati nxjerrë një dekret për shpërndarje të Kuvendit, më 6 mars meqenëse ky organ shtetëror nuk ia doli ta zgjedh kryetarin e shtetit, një ditë me herët, kur ishte afati i fundit për ta bërë një gjë të tillë.

Vizita e së premtes i bie të realizohet tri javë para zgjedhjeve të reja që mbahen në Kosovë, më 7 qershor

