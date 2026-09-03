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NBA

Clippers ndëshkohen nga NBA: humbasin pesë zgjedhje të raundit të parë dhe Ballmer pezulluar një vit

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NBA i ka dhënë dënime të rënda Los Angeles Clippers pas hetimit për shkelje të rregullave të kapakut të pagave. Klubi do të humbasë pesë zgjedhje të raundit të parë, do të gjobitet dhe disa zyrtarë kryesorë janë pezulluar nga detyrat.

Sipas Bleacher Report, Clippers do të heqin dorë nga zgjedhjet e raundit të parë për vitet 2029, 2030, 2031, 2032 dhe 2033. Artikulli përmend se ekipi aktualisht zotëron zgjedhjet e Toronto Raptors për 2031 dhe 2033 si pjesë e marrëveshjes që riktheu Kawhi Leonard te skuadra e tij e mëparshme më 30 qershor, dhe hetimi gjeti një model sjelljeje të papranueshme dhe shkelje të shumta të rëndësishme të rregullave.

Sipërmarrësit e masave përfshijnë një gjobë prej 30 milionë dollarësh; pronari i klubit, Steve Ballmer, u pezullua për një vit nga të gjitha aktivitetet e ligës dhe të skuadrës; Lawrence Frank, presidenti i operacioneve basketbollistike, u pezullua pa pagë për gjashtë muaj; dhe Gillian Zucker, presidentja e operacioneve të biznesit, u pezullua pa pagë për një vit. Liga ka vendosur gjithashtu një program pesëvjeçar të monitorimit dhe përputhshmërisë nën mbikëqyrjen e zyrës së saj. Komisioneri Adam Silver vlerësoi se shkeljet ishin të rënda dhe se dënimet pasqyrojnë seriozitetin e tyre.

Pas këtyre vendimeve, asetet e draftit të Clippers janë dobësuar ndjeshëm, gjë që do të ndikojë në planet e ndërtimit të skuadrës rreth Darius Garland dhe të sapoardhurit Keaton Wagler, sipas Bleacher Report.

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