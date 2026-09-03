NBA ndëshkon Kawhi Leonard, Steve Ballmer dhe Clippers pas hetimit për shmangien e plafonit të pagave
Liga NBA bëri të ditur se një hetim i pavarur ka nxjerrë në dritë një model sjelljeje të paligjshme dhe shkelje të konsiderueshme të rregullave nga organizata e Los Angeles Clippers. Si pasojë, NBA ndërmori masa disiplinore kundër klubit, yllit Kawhi Leonard, menaxherit të tij të mëparshëm Dennis Robertson dhe disa drejtuesve të klubit.
Siç raporton Bleacher Report, sanksionet përfshijnë humbjen e pesë zgjedhjeve të raundit të parë në merkato, një në secilën nga draftet 2029, 2030, 2031, 2032 dhe 2033; një gjobë prej 30 milionë dollarësh për Clippers; një pagesë prej 700,000 dollarësh që Leonard duhet t’i paguajë NBA-së; pezullimin njëvjeçar pa pagesë nga të gjitha aktivitetet e ligës dhe të klubit për guvernatorin e Clippers, Steve Ballmer; pezullimin njëvjeçar pa pagesë për presidenten e operacioneve të biznesit, Gillian Zucker; pezullimin gjashtëmujor pa pagesë për presidentin e operacioneve të basketbollit, Lawrence Frank; dhe ndalimin pesëvjeçar për Dennis Robertson që të bashkëpunojë ose të kryejë biznes në emër të lojtarëve ose stafit me skuadra të NBA-së. Klubi gjithashtu do të jetë nën kërkesa shtesë për zbatimin e rregullave dhe mbikëqyrje për pesë vjet.
Në njoftim komisioneri Adam Silver theksoi rëndësinë e sistemit kolektiv të pagave për konkurrencën sportive dhe shprehu zhgënjimin e thellë për shkeljet dhe dështimet institucionale që çuan në këto veprime. Hetimi gjeti se, sipas përfundimeve, Leonard, me Robertson duke vepruar për llogari të tij, kishte ndikuar që Clippers të ndihmonin në sigurimin e mundësive të të ardhurave jashtë fushës, arriti t’i siguronte këto mundësi dhe nuk rimbursoi pagesat personale të kryera nga klubi. Leonard pati lëshuar një deklaratë ku pranon përgjegjësinë për gabimet e rrethit të tij dhe shpreh keqardhje për shqetësimin që i shkaktoi familjes dhe tifozëve. Kalimi i tij drejt Toronto Raptors u pezullua ndërsa hetimi ishte në zhvillim; ai më parë fitoi titullin dhe u shpall MVP i finales me Toronto në sezonin 2018–19.
Sipas Bleacher Report, masa të tilla nënvizojnë vendosmërinë e ligës për të ruajtur integritetin e sistemit të kompensimit dhe do të kenë ndikime të gjera për strukturën e klubit, drejtuesit e tij dhe marrëdhëniet me lojtarët në periudhën në vijim.
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