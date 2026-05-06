☁️
Tiranë 21°C · Vranët 06 May 2026
S&P 500 7,259 ▲0.81%
DOW 49,298 ▲0.73%
NASDAQ 25,326 ▲1.03%
NAFTA 94.54 ▼7.56%
ARI 4,693 ▲2.73%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931 EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
₿ CRYPTO
BTC $82,320 ▲ +1.29% ETH $2,408 ▲ +0.83% XRP $1.4479 ▲ +2.51% SOL $89.7300 ▲ +5.28%
S&P 500 7,259 ▲0.81 % DOW 49,298 ▲0.73 % NASDAQ 25,326 ▲1.03 % NAFTA 94.54 ▼7.56 % ARI 4,693 ▲2.73 % S&P 500 7,259 ▲0.81 % DOW 49,298 ▲0.73 % NASDAQ 25,326 ▲1.03 % NAFTA 94.54 ▼7.56 % ARI 4,693 ▲2.73 %
EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931 EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
06 May 2026
Breaking
Mbi 75% e përmendjeve për Ramën në portale dhe faqe mediatike ishin negative Toshkovski: Qytetarët të denoncojnë mesazhet e rrejshme për pagesën e gjobave Drejtori teknik i FSHF-së, Abdyl Kuriu: Të zhvillojmë futbollin e bazës! Van Basten godet Italinë: Shumë pronarë të huaj, klubet kanë humbur identitetin Angelina Jolie nxjerr për shitje rezidencën historike të Los Angelesit për rreth 30 milionë dollarë
Menu
Opinion

Mbi 75% e përmendjeve për Ramën në portale dhe faqe mediatike ishin negative

· 2 min lexim

Në një kërkim të gjerë në internet pas zgjedhjeve të majit të kaluar, Eduard Zaloshnja i kërkoi specialistit të tij IT — një person jo shqiptar — të shqyrtonte se si portale dhe faqet e mediave në Shqipëri trajtonin kryeministrin dhe qeverinë. Specialistit iu dhanë disa fjalë kyçe në shqip, dhe ai përgatiti një analizë të përmbledhur që evidenton tendencën e përmendjeve në titujt e publikimeve.

Sipas analizës, mbi 75% e përmendjeve të Ramës ose të qeverisë së tij në titujt e portaleve dhe faqeve të mediave shqiptare ishin me ton negativ; ky përqindje u nxorr nga kërkimet me fjalë kyçe dhe skanimi i titujve. Për një specialist të huaj do të ishte më e vështirë të analizonte edhe tekstet poshtë titujve, por vetë përqindja e përmendjeve tregon qartë një prirje të madhe negative, sipas javanews.

Gjetjet tregojnë se kritikat ndaj Ramës dhe qeverisë së tij kanë shpesh hapësirë në portale dhe faqet e mediave shqiptare; një përfundim i ngjashëm raporton javanews. Megjithatë, autorët e analizës nënvizin kufizimet metodologjike të një kërkimi të bazuar në fjalë kyçe dhe se interpretimi i plotë i përmbajtjeve kërkon një shqyrtim më të thellë të teksteve nën tituj.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu