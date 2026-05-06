Mbi 75% e përmendjeve për Ramën në portale dhe faqe mediatike ishin negative
Në një kërkim të gjerë në internet pas zgjedhjeve të majit të kaluar, Eduard Zaloshnja i kërkoi specialistit të tij IT — një person jo shqiptar — të shqyrtonte se si portale dhe faqet e mediave në Shqipëri trajtonin kryeministrin dhe qeverinë. Specialistit iu dhanë disa fjalë kyçe në shqip, dhe ai përgatiti një analizë të përmbledhur që evidenton tendencën e përmendjeve në titujt e publikimeve.
Sipas analizës, mbi 75% e përmendjeve të Ramës ose të qeverisë së tij në titujt e portaleve dhe faqeve të mediave shqiptare ishin me ton negativ; ky përqindje u nxorr nga kërkimet me fjalë kyçe dhe skanimi i titujve. Për një specialist të huaj do të ishte më e vështirë të analizonte edhe tekstet poshtë titujve, por vetë përqindja e përmendjeve tregon qartë një prirje të madhe negative, sipas javanews.
Gjetjet tregojnë se kritikat ndaj Ramës dhe qeverisë së tij kanë shpesh hapësirë në portale dhe faqet e mediave shqiptare; një përfundim i ngjashëm raporton javanews. Megjithatë, autorët e analizës nënvizin kufizimet metodologjike të një kërkimi të bazuar në fjalë kyçe dhe se interpretimi i plotë i përmbajtjeve kërkon një shqyrtim më të thellë të teksteve nën tituj.
