Mbretëria e Bashkuar miraton ndalim të përjetshëm të shitjes së duhanit për brezat e lindur pas 2009
Parlamenti britanik miratoi përfundimisht projektligjin “Tobacco and Vapes Bill”, duke vendosur që shitja e produkteve të duhanit të ndalohet për ata që kanë lindur pas 1 janarit 2009. Nuk bëhet fjalë për një rritje të përkohshme të moshës ligjore, por për një kufizim kohor që lëviz çdo vit, çka do të bëjë të pamundur blerjen e duhanit me ligj për brezat e ardhshëm gjatë gjithë jetës së tyre.
Raporton TV Klan se ligji i jep qeverisë kompetenca të reja për rregullimin e cigareve elektronike dhe produkteve me nikotinë, me fokus të veçantë te kufizimet mbi aromat dhe paketimin për të ulur tërheqjen ndaj të miturve. Po ashtu, përcaktohen zona pa duhan: përdorimi i cigareve elektronike do të ndalohet në automjetet që transportojnë fëmijë, në parqe lojërash dhe në hapësirat e jashtme të shkollave dhe spitaleve. Në të njëjtën kohë ligji lejon përdorimin në banesa private dhe në ambientet e jashtme të lokaleve, ndërsa përdorimi jashtë spitaleve shihet si mjet për të inkurajuar të rriturit të lënë duhanin tradicional.
Sekretari i Shtetit për Shëndetësinë, Wes Streeting, e cilësoi masën si një hap kryesor për të parandaluar sëmundjet dhe për të ulur presionin mbi Shërbimin Kombëtar të Shëndetësisë (NHS), ndërsa ministrja e Shëndetësisë, baronesha Merron, e përshkroi projektligjin si ndërhyrjen më të madhe të shëndetit publik të një brezi. Kritikët, përfshirë Lord Naseby, shprehën shqetësime për ndikimin në shitësit dhe kërkuan më shumë fokus në edukim; qeveria thotë se do të punojë ngushtë me bizneset për të menaxhuar tranzicionin drejt një brezi pa duhan.
Sipas TV Klan, qëllimi i ligjit është të krijojë brezin e parë pa duhan në Britani dhe të ndryshojë rrënjësisht mënyrën e aksesit ndaj produkteve të duhanit për të ardhmen, ndërsa zbatimi i masa pritet t’i japë autoriteteve mjete më të fuqishme për të mbrojtur shëndetin publik.
