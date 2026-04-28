Tiranë 12°C · Kryesisht kthjellët 28 April 2026
EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
BTC $77,067 ▼ -1.57% ETH $2,293 ▼ -2.75% XRP $1.3978 ▼ -1.99% SOL $84.5200 ▼ -2.45%
28 Apr 2026
Cili vend në Evropë ka më shumë qendra të të dhënave që nxisin bumin e inteligjencës artificiale? Studimi: Truri i grave tregon plakje strukturore më të ngadaltë sesa i burrave Evis Sala: Shëndeti i gruas duhet të jetë prioritet kombëtar "Ilir Meta dhe tragjedia e rënies", Iljazaj: Pamja e ish-Presidentit, nga maja e pushtetit në qeli "SPAK para provës së madhe", Analisti: Duhet produkt nga gjyqet e politikanëve
Shendeti

Mbretëria e Bashkuar miraton ndalim të përjetshëm të shitjes së duhanit për brezat e lindur pas 2009

· 2 min lexim

Parlamenti britanik miratoi përfundimisht projektligjin “Tobacco and Vapes Bill”, duke vendosur që shitja e produkteve të duhanit të ndalohet për ata që kanë lindur pas 1 janarit 2009. Nuk bëhet fjalë për një rritje të përkohshme të moshës ligjore, por për një kufizim kohor që lëviz çdo vit, çka do të bëjë të pamundur blerjen e duhanit me ligj për brezat e ardhshëm gjatë gjithë jetës së tyre.

Raporton TV Klan se ligji i jep qeverisë kompetenca të reja për rregullimin e cigareve elektronike dhe produkteve me nikotinë, me fokus të veçantë te kufizimet mbi aromat dhe paketimin për të ulur tërheqjen ndaj të miturve. Po ashtu, përcaktohen zona pa duhan: përdorimi i cigareve elektronike do të ndalohet në automjetet që transportojnë fëmijë, në parqe lojërash dhe në hapësirat e jashtme të shkollave dhe spitaleve. Në të njëjtën kohë ligji lejon përdorimin në banesa private dhe në ambientet e jashtme të lokaleve, ndërsa përdorimi jashtë spitaleve shihet si mjet për të inkurajuar të rriturit të lënë duhanin tradicional.

Sekretari i Shtetit për Shëndetësinë, Wes Streeting, e cilësoi masën si një hap kryesor për të parandaluar sëmundjet dhe për të ulur presionin mbi Shërbimin Kombëtar të Shëndetësisë (NHS), ndërsa ministrja e Shëndetësisë, baronesha Merron, e përshkroi projektligjin si ndërhyrjen më të madhe të shëndetit publik të një brezi. Kritikët, përfshirë Lord Naseby, shprehën shqetësime për ndikimin në shitësit dhe kërkuan më shumë fokus në edukim; qeveria thotë se do të punojë ngushtë me bizneset për të menaxhuar tranzicionin drejt një brezi pa duhan.

Sipas TV Klan, qëllimi i ligjit është të krijojë brezin e parë pa duhan në Britani dhe të ndryshojë rrënjësisht mënyrën e aksesit ndaj produkteve të duhanit për të ardhmen, ndërsa zbatimi i masa pritet t’i japë autoriteteve mjete më të fuqishme për të mbrojtur shëndetin publik.

