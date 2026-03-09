Mbyllen ndeshjet e xhiros së 23-të, kjo është tabela e Superligës se Kosoves

Kjo xhiro solli ndryshime të vogla në renditje dhe e mbajti të hapur garën për kreun dhe zonën që dërgon në Evropë.
Drita kryeson tabelën 42 pikë, tri më shumë së ndjekësi Ballkani, pasi sot u mposht nga Llapi.
Fitore të rëndësishme arriti Malisheva, e cila mundi Prishtina dhe tashmë barazohet me të në kuotën e 37 pikëve, duke e bërë edhe më interesante garën që dërgon në Evropë.
Ndërkohë, Gjilani vazhdon formën e mirë dhe me fitoren ndaj Ferizaj është ngjitur në vendin e pestë me 36 pikë, shumë pranë katërshes së parë. Dukagjini mban pozitën e gjashtë me 33 pikë.
Në pjesën e poshtme të tabelës, Llapi pas fitores ndaj Ballkanit është ngjitur në vendin e shtatë me 26 pikë, ndërsa Ferizaj mbetet i teti me 23 pikë. Dy vendet e fundit vazhdojnë t’i mbajnë Prishtina e Re dhe Drenica, të cilat kanë nga 22 pikë pas 23 ndeshjeve të zhvilluara.
Kjo është tabela e Superligës pas javës së 23-të:
