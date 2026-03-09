09 March 2026
Kryefaqja Kosova Bota
🌤️
Tiranë 13°C · Kryesisht kthjellët
S&P 500 6,701 ▼0.58%
DOW 47,021 ▼1.01%
NASDAQ 22,337 ▼0.23%
NAFTA 95.29 ▲4.83%
ARI 5,105 ▼1.05%
Breaking
SPAK, fundi i “bastardëve” pa lavdi Rama konfirmon Ballukun si drejtuese politike në Fier: Do të vijojë të drejtojë qarkun në zgjedhjet e ardhshme Mbyllen ndeshjet e xhiros së 23-të, kjo është tabela e Superligës se Kosoves `Thashethemet` sonte premierë në Teatrin e Gjakovës ‘Butësia kontrollon fortësinë’, ekspozita që nxjerr në dritë xhudistet
Sporti

Mbyllen ndeshjet e xhiros së 23-të, kjo është tabela e Superligës se Kosoves

Tashmë kanë përfunduar të gjitha ndeshjet e xhiros së 23-të në elitën e futbollit kosovar.

· 1 min lexim

Kjo xhiro solli ndryshime të vogla në renditje dhe e mbajti të hapur garën për kreun dhe zonën që dërgon në Evropë.

Drita kryeson tabelën 42 pikë, tri më shumë së ndjekësi Ballkani, pasi sot u mposht nga Llapi.

Fitore të rëndësishme arriti Malisheva, e cila mundi Prishtina dhe tashmë barazohet me të në kuotën e 37 pikëve, duke e bërë edhe më interesante garën që dërgon në Evropë.

Ndërkohë, Gjilani vazhdon formën e mirë dhe me fitoren ndaj Ferizaj është ngjitur në vendin e pestë me 36 pikë, shumë pranë katërshes së parë. Dukagjini mban pozitën e gjashtë me 33 pikë.

Në pjesën e poshtme të tabelës, Llapi pas fitores ndaj Ballkanit është ngjitur në vendin e shtatë me 26 pikë, ndërsa Ferizaj mbetet i teti me 23 pikë. Dy vendet e fundit vazhdojnë t’i mbajnë Prishtina e Re dhe Drenica, të cilat kanë nga 22 pikë pas 23 ndeshjeve të zhvilluara.

Kjo është tabela e Superligës pas javës së 23-të:

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu