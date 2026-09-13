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Politika

Ndryshon ligji për legalizimet, kushte për zonat ku parashikohet ndërtimi i pallateve

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Ndryshon ligji për legalizimet, kushte për

Ndryshimet në ligjin për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë kanë përfshirë dhe legalizimet e ndërtimeve pa leje. Për banesat informale, të ndërtuara plotësisht mbi tokën e një pronari tjetër, në zona ku planet parashikojnë ndërtime mbi 6 kate, vendosen rregulla të reja. Palët e përfshira, si i zoti i tokës, ai i objektit dhe ndërtuesi do të kenë mundësinë e një marrëveshjeje.

Në këtë rast ASHK legalizon vetëm banesën, ndërsa trualli nuk i kalon në pronësi poseduesit. Drafti parashikon që përpara legalizimit, personi që ka ndërtesën duhet të depozitojë një deklaratë noteriale, ku pranon që, kur parcela të zhvillohet, sipërfaqja që do të përfitojë në objektin e ri të përcaktohet me marrëveshje me pronarin e truallit ose investitorin. Më tej shtohet se në aktin noterial duhet të pranojë paktin se nëse nuk arrihet dakordësi do t’i kalojë një sipërfaqe banimi sipas normave për familjet e pastreha. Por nëse nuk pranon të depozitojë deklaratën noteriale që parashikon këtë mekanizëm, objekti përjashtohet nga legalizimi.

Sipas dokumentit kur parcela është në pronësi të të tretëve apo është pjesë e një leje ndërtimi dhe kur të tre palët janë në dakortësi, gjithçka është e zgjidhur dhe ashk respektuan marrëveshjen e tyre. ASHK-së i lind e drejta të bëjnë verifikimin në terren nëse objekti ekziston realisht nëse kjo kërkohet.

Po ashtu në dokument rregullohen dhe rastet kur objekti i legalizuar nuk ka kalim në rrugën publike, ai tashmë do të ketë të drejtën e kalimin mbi pasurinë e palës së tretë sipas të drejtës së servitutit.

Një mundësi që dosja të kalojë më shpejt për legalizim do të jetë pagesa shtesë, afati në këtë rast shkon deri ën 30 ditë. Kjo e drejtë i jepet dhe institucioneve .,

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