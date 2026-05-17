Milani dhe Roma janë zotër të fatit të tyre, Juve ka nevojë për një mrekulli
Mos e merrni kurrë asgjë si të mirëqenë. Futbolli është ai aspekt i jetës ku një moment, një rikthim ose gjendja shpirtërore e një individi mund të përmbysë punën e një ekipi. Gara pë një vend në zonën Champions në këtë javë të parafundit të kampionatit të Serisë A e demonstroi edhe një herë këtë teori. Napoli e mbylli ndeshjen duke u larguar nga Pisa(Pisa-Napoli 0-3), duke i lejuar presidentit dhe trajnerit të fillojnë planifikimin për të ardhmen. Juventusi, nga ana tjetër, ka rënë në fund të tabelës në këtë mini-kampionat, me pasoja që mund të jenë shkatërruese edhe për të ardhmen(Juve-Fiorentina 0-2).
Me nëntëdhjetë minuta të mbetura, Milani dhe Roma kanë më shumë sesa thjesht një fitore: me tri pikë, ata sigurojnë kualifikimin e tyre në Champions League, dhe kundërshtarët e tyre sigurisht nuk janë lloji i ekipeve që të mbajnë zgjuar natën: kuqezinjtë presin Cagliarin në San Siro, ndërsa Roma përballet me një ndeshje jashtë fushe kundër Veronës që tashmë ka rënë nga kategoria.
Siç thonë trajnerët dhe lojtarët, Allegri dhe Gasperini janë zotër të fatit të tyre; ata duhet të mbështeten vetëm në performancën e lojtarëve të tyre. Fitorja nuk do të jetë e mjaftueshme për Juventusin dhe Comon; ata gjithashtu do të duhet të shpresojnë që të paktën njëri nga dy të parët të rrëzohet kundër një kundërshtari kaq të lehtë. Ka shumë skenarë të mundshëm për të mos u ndjerë rehat.
Vetëm në pak javë, Luciano Spalletti (jo drejtpërdrejt, por ekipi i tij) ka parë muaj pune të vështirë dhe të frytshme të shuhen. Humbja e merituar kundër Fiorentinës erdhi pas të paktën dy muajsh pozitivë, njëmbëdhjetë rezultateve pozitive radhazi dhe, mbi të gjitha, shumë paraqitjeve bindëse, me përjashtim të barazimit 1-1 në shtëpi kundër Veronës, i cili ishte pothuajse po aq dëmtues sa ky dështim i fundit kundër Violëve.
Sigurisht, ekziston një hendek i madh midis dështimit të Juventusit për t’u kualifikuar në Champions League dhe dështimit të Comos. Për këta të fundit është thjesht një ëndërr e shuar, për bardhezinjtë, një goditje e madhe që do të ndikojë në mënyrë të pashmangshme në një treg transferimesh që do ta shihte buxhetin e tij të reduktuar ndjeshëm.
Por ka edhe një faktor tjetër që i bën nëntëdhjetë minutat e fundit të sezonit jashtëzakonisht të komplikuara për Juventusin dhe Comon: kundërshtarët e tyre. Për Spallettin, është derbi kundër një skuadre nga Torino që mezi pret ta përfundojë sezonin me një fitore të vogël për tifozët e tyre. Për Comon, megjithatë, është Cremonese. Rreziku është që kjo ndeshje e parafundit të ketë qenë vendimtare për rezultatin. Ato diferenca prej dy pikësh midis skuadrave të vendit të tretë (Milan dhe Roma me 70 pikë) dhe skuadrave të vendit të pestë (Juventus dhe Como me 68 pikë), të cilat një muaj më parë do të dukeshin si asgjë, tani shndërrohen në një barrierë pothuajse të pakapërcyeshme.
Gëzimi i Allegrit në fund të ndeshjes Genoa-Milan flet shumë për kuptimin e kësaj fitoreje. Pas një jave të trazuar, mes zbulimeve tronditëse rreth ekuilibrit të brendshëm të klubit dhe ndërhyrjeve nga pronarët, gjithçka duket se ka rënë në vend për të shmangur atë që Gerry Cardinale e kishte quajtur “një dështim”.
Dhe nëse për Milanin ky objektiv ishte minimumi i sezonit, për Romën nuk ishte aq i dukshëm, dhe ky kualifikim – tani për tani i mundshëm – për Champions është një trofe i vërtetë që Gian Piero Gasperini do të jetë në gjendje ta vendosë në kabinetin e trofeve së bashku me atë të fitores së Ligës së Evropës me Atalantën.
Roma zgjodhi trajnerin e saj, duke hequr dorë nga një legjendë si Claudio Ranieri; Gasperini u mbështet te “shumë kapitenë” (Mancini ishte njëri prej tyre) dhe tani është një hap larg një qëllimi që dukej i pamundur për t’u arritur në mes të sezonit. Pastaj mbërriti Malen, u shartua në një grup të shëndetshëm, dhe mrekullia (gjysmë) pothuajse ndodhi.
