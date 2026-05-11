11 May 2026
Katerina Zajkovska është propozuar për zëvendësimin e Cveta Ristovskës në postin e anëtarit të Komisionit Kundër Korrupsionit Meksikë, stadiumi "Azteca" nuk është gati 100% një muaj para nisjes së Kupës së Botës Statistikat/ Milani me mesatare për Serie B, bilanci horror i Allegri-t në fazën e dytë ka një precedent Dyshohet se kirurgu ngacmoi seksualisht 21-vjeçaren, reagon Spitali Rajonal i Korçës Debate në seancë, rrëzohet kërkesa e Metës për transmetim live të gjyqit! Ish-presidenti shfaqet i buzëqeshur
“Milani e humbi toruan kur iu largua objektivi kryesor, ëndërronte titullin kampion”

· 2 min lexim

Giuseppe Bergomi foli për zhvillimin e talenteve në Itali: “Kam pasur një mjeshtër si Mino Favini, që më thoshte gjithmonë se talenti duhet pritur. Shpesh nuk e bëjmë këtë për shkak të obsesionit për rezultatin. Duhet të ndryshojmë kriteret e përzgjedhjes dhe t’i lëmë të rinjtë të gabojnë”.

Duke analizuar momentin negativ të Milanit, ai theksoi aspektin psikologjik: “Edhe unë kam luajtur me presionin e ‘San Siros’. Kur stadiumi fishkëllen, është shumë e vështirë ta kapërcesh. Duhet karakter dhe të kapesh pas lojës tënde. Gjithçka nisi kur Milani nuk e pa më të arritshëm objektivin kryesor”.

Sipas tij, skuadra e Massimiliano Allegrit ëndërronte titullin kampion: “Pas humbjes me Lazion kuptoi se titulli ishte i paarritshëm. Mendonte se kualifikimin në Champions e kishte të sigurt dhe po paguan këtë nënvlerësim”.

Për përgjegjësitë, Bergomi u tregua i kujdesshëm: “Duhet pritur fundi i sezonit. Nëse Milani fiton dy ndeshjet e fundit dhe shkon në Champions, sezoni bëhet pozitiv. Stabiliteti i klubit është thelbësor”. Në fund shtoi: “Në futbollin e sotëm mungon durimi. Për të ardhmen, kualifikimi në Champions do të jetë vendimtar”.

