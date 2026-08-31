The Warning do të kryesojë shfaqjen e pjesës së pushimit në ndeshjen Vikings–49ers në Meksiko
The Warning do të kryesojë shfaqjen e pjesës së pushimit gjatë ndeshjes mes Minnesota Vikings dhe San Francisco 49ers, e cila do të luhet të dielën, më 22 nëntor 2026, në orën 19:20 lokale (20:20 ET) në Estadio Banorte në Mexico City.
Siç raporton nfl, kjo performancë është pjesë e një serie rekorde prej shtatë shfaqjesh pjesë-pushimi që do të zhvillohen në kuadër të ndeshjeve ndërkombëtare të vitit 2026, të cilat përfshijnë shtatë vende dhe katër kontinente, duke e bërë sezoni më ndërkombëtar në historinë e ligës.
The Warning, grupi me tri motra nga Monterrey — Daniela “Dany”, Paulina “Pau” dhe Alejandra “Ale” Villarreal — ka fituar vëmendje ndërkombëtare për koncertet e fuqishme live, publikimet e suksesshme dhe turnetë e shumta. Karriera e tyre përfshin mbi 785 milionë shikime/stream, një nominim për Latin GRAMMY® në 2024 për Këngën Më të Mirë Rock dhe albumin e pestë, Everything’s Falling, që doli më 28 gusht. Singli i tyre “Kerosene” arriti vendin e parë në chartin Mainstream Rock Airplay të Billboard, duke e bërë grupin të parin me prejardhje mexikane dhe të parin grup të tërësishëm femrash që arrin majën e këtij listimi.
Grupi shprehu entuziazmin për mundësinë të performojë në vendlindje dhe për publikun lokal, duke theksuar se shfaqja e pjesës së pushimit do t’iu mundësojë të tregojnë energjinë dhe kulturën e Meksikës. Tim Tubito, drejtor i lartë për prezantimin e ndeshjeve dhe muzikën, vuri në dukje se The Warning sjellin autentikë dhe lidhje lokale që përshtaten mirë me atmosferën e Estadio Banorte. Performanca e plotë e pjesës së pushimit do të transmetohet drejtpërdrejt në Meksikë në Canal 5 dhe ESPN.
Sipas nfl, liga do të vazhdojë të zbulojë detaje të tjera rreth argëtimit dhe ngjarjeve për tifozët që do të shoqërojnë ndeshjen, ndërsa përpiqet të zgjerojë praninë e sportit në Meksikë dhe në tregje të tjera ndërkombëtare.
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