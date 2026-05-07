Ministri Hoxha takim me Rutte: NATO sot më e rëndësishme se kurrë, Shqipëria një aleate e besueshme dhe aktive
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, ka zhvilluar një takim me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, ku në fokus të diskutimeve kanë qenë siguria euroatlantike, mbështetja për Ukrainën, Ballkani Perëndimor dhe roli i Shqipërisë brenda Aleancës.
Përmes një postimi në platformën X, Hoxha bëri të ditur se ky ishte takimi i tij i parë me Rutte në cilësinë e ministrit, duke theksuar angazhimin në rritje të Shqipërisë në kuadër të NATO-s.
“Sot, pata takimin tim të parë me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, në cilësinë time si Ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme, në një kohë kur Shqipëria vazhdon të marrë më shumë angazhim dhe përgjegjësi brenda Aleancës”, shkroi ai.
Hoxha nënvizoi se të dy ndanë të njëjtin qëndrim mbi rëndësinë e NATO-s në kushtet aktuale të sigurisë globale. Ai vlerësoi gjithashtu rolin e Shqipërisë si një aleate aktive dhe e besueshme në NATO.
Në lidhje me Ballkanin Perëndimor, Hoxha tha se angazhimi i NATO-s mbetet kyç për stabilitetin rajonal, duke veçuar edhe rolin e KFOR-it në Kosovë.
Hoxha foli edhe për përgatitjet e Shqipërisë për organizimin e Samitit të ardhshëm të NATO-s në Tiranë, duke e cilësuar atë një moment historik për rajonin.
POSTIMI I PLOTË I MINISTRIT HOXHA
Sot, pata takimin tim të parë me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, në cilësinë time si Ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme, në një kohë kur Shqipëria vazhdon të marrë më shumë angazhim dhe përgjegjësi brenda Aleancës.
Ndamë mendimin se në mjedisin e sotëm të sigurisë, gjithnjë e më kompleks dhe të paparashikueshëm, #NATO është më e rëndësishme dhe më e domosdoshme se kurrë. Forcimi i mbrojtjes kolektive, rritja e shpenzimeve të mbrojtjes, mbështetja e palëkundur për Ukrainën, si edhe zgjerimi i kapaciteteve industriale të mbrojtjes, mbeten prioritete për parandalimin, qëndrueshmërinë dhe sigurinë transatlantike.
Shqipëria e ka dëshmuar vazhdimisht veten si një #Aleat i besueshëm, i përkushtuar dhe aktiv. Kontributi ynë në sigurinë kolektive vazhdon të rritet përmes rritjes së investimeve në mbrojtje, modernizimit të Forcave tona të Armatosura dhe pjesëmarrjes aktive në misionet dhe operacionet e Aleancës. Bazuar në këtë trajektore, Shqipëria mbetet plotësisht e përkushtuar për të forcuar më tej aftësitë e saj mbrojtëse dhe për të siguruar që angazhimet tona përkthehen në gatishmëri konkrete operacionale që do të rrisin sigurinë kombëtare dhe atë kolektive.
Gjithashtu theksuam rëndësinë e ruajtjes së një fokusi të fortë dhe të unifikuar strategjik për Ukrainën. Shqipëria qëndron plotësisht në krah të Aleatëve për të ofruar mbështetje të qëndrueshme përmes mekanizmave të NATO-s, përfshirë trajnimin, ndihmën dhe ndërtimin afatgjatë të kapaciteteve, si pjesë e angazhimit tonë më të gjerë në mbrojtje të rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla.
Lidhur me Ballkanin Perëndimor, riafirmuam se angazhimi i vazhdueshëm i NATO-s mbetet thelbësor për ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë afatgjatë në rajon. Shqipëria do të vazhdojë të investojë në bashkëpunim më të fortë rajonal, koordinim më të ngushtë midis Aleatëve dhe efektivitetin e pranisë së NATO-s në Kosovë, me #KFOR-in që luan një rol të domosdoshëm stabilizues.
Duke parë përpara, folëm gjithashtu mbi përgatitjet e Shqipërisë për të pritur Samitin e ardhshëm të NATO-s në #Tiranë, i pari që do të zhvillohet në Ballkanin Perëndimor. Ky angazhim përfaqëson një përgjegjësi historike, sikurse edhe një rritje të besueshme të rolit të Shqipërisë brenda Aleancës, si dhe konfirmon rëndësinë strategjike të rajonit tonë.
U ndalëm gjithashtu në angazhimin e plotë të Shqipërisë, në koordinim të ngushtë me Selinë e NATO-s, për të ofruar një Samit të suksesshëm në Tiranë.
Today, I had my first meeting with @SecGenNATO Mark Rutte in my capacity as Minister for Europe and Foreign Affairs, at a time when #Albania continues to deepen its engagement and responsibilities within the #Alliance.We shared the view that, in today’s increasingly complex and… pic.twitter.com/kopTx5CmyB
