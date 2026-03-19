Ministri i Jashtëm Saudit paralajmëron Iranin se durimi në Gjirin Persik nuk është “i pakufizuar”
Ministri i Jashtëm i Arabisë Saudite paralajmëron Iranin se fqinjët rajonalë kanë aftësi “të rëndësishme” me të cilat mund t’i përgjigjen agresionit të Teheranit.
Ministri i Jashtëm i Arabisë Saudite, Princi Faisal bin Farhan Al Saud, e ka paralajmëruar Iranin se toleranca ndaj sulmeve të tij ndaj vendit të tij dhe atyre të shteteve fqinje të Gjirit është e kufizuar, duke i bërë thirrje Teheranit që të “rillogarisë” menjëherë strategjinë e tij.
Duke paralajmëruar se Arabia Saudite dhe shtetet e tjera të Gjirit Persik kanë “kapacitete dhe aftësi shumë të rëndësishme” që mund të përdoren nëse “zgjedhin ta bëjnë këtë”, tha ministri i jashtëm në një konferencë për shtyp herët të enjten se Irani kishte planifikuar me kujdes strategjinë e tij për të goditur fqinjët rajonalë, pavarësisht mohimeve nga diplomatët e Teheranit.
“Niveli i saktësisë në disa nga këto synime – mund ta shihni tek fqinjët tanë, si dhe tek mbretëria – tregon se kjo është diçka që ishte e paramenduar, e planifikuar paraprakisht, e organizuar paraprakisht dhe e menduar mirë”, tha Princi Faisal.
“Nuk do të shpjegoj se çfarë do të shkaktonte dhe çfarë nuk do të shkaktonte një veprim mbrojtës nga Mbretëria [e Arabisë Saudite], sepse mendoj se kjo nuk është një qasje e mençur për t’u sinjalizuar iranianëve”, vazhdoi ministri i jashtëm.
“Por mendoj se është e rëndësishme që iranianët të kuptojnë se mbretëria, por edhe partnerët e saj që janë sulmuar dhe më gjerë, kanë kapacitete dhe aftësi shumë të rëndësishme që mund t’i përdorin nëse zgjedhin ta bëjnë këtë”, tha ai.
“Durimi që po tregohet nuk është i pakufizuar. A kanë ata [iranianët] një ditë, dy, në javë? Nuk do ta telegrafoj këtë”, shtoi ai.
“Shpresoj që ata ta kuptojnë mesazhin e takimit të sotëm dhe të bëjnë rillogaritje shpejt dhe të ndalojnë sulmet ndaj fqinjëve të tyre. Por dyshoj se ata e kanë atë mençuri.”
Paralajmërimi i Princit Faisal pasoi një takim të ministrave të jashtëm nga vendet arabe dhe islamike në kryeqytetin saudit më herët gjatë ditës për të diskutuar luftën në zgjerim në rajon, e cila të mërkurën pa sulme iraniane në vendet e energjisë së Gjirit, përfshirë impiantin e gazit Ras Laffan të Katarit, ku u raportuan dëme të konsiderueshme, dhe impiantin e gazit Habshan të Emirateve të Bashkuara Arabe.
Ministria e Punëve të Jashtme e Katarit shprehu “dënimin dhe denoncimin e saj të fortë të sulmit të hapur iranian që synonte Qytetin Industrial Ras Laffan”, i vendosur 80 km (50 milje) në verilindje të kryeqytetit të Katarit, Doha, i cili është impianti më i madh i prodhimit të gazit natyror të lëngshëm (LNG) në botë, duke prodhuar rreth 20 përqind të furnizimit botëror me LNG.
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) e Iranit kishte paralajmëruar më parë se impiantet e naftës dhe gazit në Katar, Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe do të përballeshin me hakmarrje për një sulm izraelit në fushën e gazit Pars Jugor të Iranit.
Mediat shtetërore iraniane raportuan se objektet e lidhura me fushën e madhe të vendit në det të hapur South Pars – e vendosur në brigjet e provincës Bushehr të Iranit jugor – ishin sulmuar.
Ministria e Mbrojtjes e Arabisë Saudite tha gjithashtu të mërkurën se mbrojtja e saj ajrore kishte kapur katër raketa balistike iraniane që kishin në shënjestër Riadin dhe dy të lëshuara drejt rajonit lindor të vendit.
Mbrojtja ajrore në Emiratet e Bashkuara Arabe u përball me 13 raketa balistike dhe 27 dronë, sipas Ministrisë së Mbrojtjes së vendit, ndërsa operacionet u pezulluan në objektin e gazit Habshan ndërsa autoritetet iu përgjigjën incidenteve të shkaktuara nga mbeturinat e rëna pas kapjes së suksesshme të një rakete.
Ministri i jashtëm saudit tha gjithashtu në konferencën për shtyp të enjten se ndërsa lufta do të përfundojë një ditë, do të duhet shumë më tepër kohë për të rivendosur marrëdhëniet me Iranin pasi besimi “është shkatërruar plotësisht” për shkak të taktikave të Teheranit për të synuar fqinjët e tij.
“Ne e dimë me siguri se Irani ka ndërtuar këtë strategji gjatë dekadës së fundit dhe më tej,” tha Princi Faisal.
“Kjo nuk është diçka që është një reagim ndaj një rrethane në zhvillim ku Irani po improvizon. Kjo është integruar në planifikimin e tyre të luftës: duke synuar fqinjët e tyre dhe duke e përdorur këtë për të provuar të ushtrojnë presion mbi bashkësinë ndërkombëtare”, tha ai.
“Pra, kur kjo luftë të përfundojë përfundimisht, që të ketë ndonjë rindërtim të besimit, do të duhet shumë kohë. Dhe duhet t’ju them, nëse Irani nuk ndalet… menjëherë, mendoj se nuk do të ketë pothuajse asgjë që mund ta rivendosë atë besim”, shtoi ai.
