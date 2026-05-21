🌤️
Tiranë 15°C · Kryesisht kthjellët 21 May 2026
S&P 500 7,446 ▲0.17%
DOW 50,286 ▲0.55%
NASDAQ 26,293 ▲0.09%
NAFTA 98.00 ▼0.26%
ARI 4,544 ▲0.2%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.4232 EUR/MKD 61.6970 EUR/RSD 117.4126 EUR/TRY 52.9969 EUR/JPY 184.62 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.4232 EUR/MKD 61.6970 EUR/RSD 117.4126 EUR/TRY 52.9969 EUR/JPY 184.62 EUR/CAD 1.5974
₿ CRYPTO
BTC $77,784 ▲ +0.03% ETH $2,139 ▲ +0.05% XRP $1.3786 ▲ +0.54% SOL $87.5800 ▲ +1.48%
S&P 500 7,446 ▲0.17 % DOW 50,286 ▲0.55 % NASDAQ 26,293 ▲0.09 % NAFTA 98.00 ▼0.26 % ARI 4,544 ▲0.2 % S&P 500 7,446 ▲0.17 % DOW 50,286 ▲0.55 % NASDAQ 26,293 ▲0.09 % NAFTA 98.00 ▼0.26 % ARI 4,544 ▲0.2 %
EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.4232 EUR/MKD 61.6970 EUR/RSD 117.4126 EUR/TRY 52.9969 EUR/JPY 184.62 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.4232 EUR/MKD 61.6970 EUR/RSD 117.4126 EUR/TRY 52.9969 EUR/JPY 184.62 EUR/CAD 1.5974
21 May 2026
Breaking
Gashi: VLEN i mbështet ndryshimet kushtetuese, ndërsa OBRM-PDUKM kanë shqetësime për gjuhën dhe identitetin maqedonas Gjykimi ndaj Pantiq e Zariq, dëshmitarja tregon se si ia vranë nëntë familjarë para syve të saj përfshirë një 16-vjeçar Sulmohet me sende të forta kreu i AKU-së në Shkodër Dhunohet me sende të forta kreu i AKU në Shkodër, Policia jep detajet e para Hiqej si punonjëse tatimesh, merr 14 mijë euro për shtëpi të bllokuar në bankë!
Menu
Politika

Miratimi i ndryshimeve në Rregulloren e Kuvendit-Prezenca e OSBE-së: Hap pozitiv për demokracinë parlamentare

· 2 min lexim

Prezenca e OSBE-së në Shqipëri ka mirëpritur miratimin me konsensus nga Kuvendi i ndryshimeve në Rregulloren e Kuvendit, duke e cilësuar si një hap pozitiv për dialogun politik dhe funksionimin e demokracisë parlamentare.

Në një deklaratë zyrtare, Prezenca e OSBE-së thekson se ndryshimet pasqyrojnë vendimin e Gjykatës Kushtetuese, forcojnë reciprocitetin midis shumicës dhe opozitës, si dhe zgjerojnë hapësirën për një pjesëmarrje më aktive të të gjitha forcave politike në punimet e Parlamentit.

“Prezenca e OSBE-së mirëpret miratimin me konsensus nga parlamenti të ndryshimeve në Rregulloren e Kuvendit. Kjo shënon një hap pozitiv për dialogun politik dhe për funksionimin e demokracisë parlamentare. Ndryshimet pasqyrojnë një vendim të Gjykatës Kushtetuese, forcojnë reciprocitetin midis shumicës dhe opozitës dhe zgjerojnë hapësirën për një pjesëmarrje më aktive të të gjitha forcave në parlament”, thuhet në njoftimin e Prezencës së OSBE-së.

Prezenca e OSBE-së thekson më tej se “zbatimi i duhur i Rregullores do të jetë thelbësor për të siguruar një praktikë parlamentare gjithëpërfshirëse dhe efektive dhe për të mbështetur përparimin e mëtejshëm në prioritetet e reformave të Shqipërisë”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë