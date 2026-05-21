Miratimi i ndryshimeve në Rregulloren e Kuvendit-Prezenca e OSBE-së: Hap pozitiv për demokracinë parlamentare
Prezenca e OSBE-së në Shqipëri ka mirëpritur miratimin me konsensus nga Kuvendi i ndryshimeve në Rregulloren e Kuvendit, duke e cilësuar si një hap pozitiv për dialogun politik dhe funksionimin e demokracisë parlamentare.
Në një deklaratë zyrtare, Prezenca e OSBE-së thekson se ndryshimet pasqyrojnë vendimin e Gjykatës Kushtetuese, forcojnë reciprocitetin midis shumicës dhe opozitës, si dhe zgjerojnë hapësirën për një pjesëmarrje më aktive të të gjitha forcave politike në punimet e Parlamentit.
“Prezenca e OSBE-së mirëpret miratimin me konsensus nga parlamenti të ndryshimeve në Rregulloren e Kuvendit. Kjo shënon një hap pozitiv për dialogun politik dhe për funksionimin e demokracisë parlamentare. Ndryshimet pasqyrojnë një vendim të Gjykatës Kushtetuese, forcojnë reciprocitetin midis shumicës dhe opozitës dhe zgjerojnë hapësirën për një pjesëmarrje më aktive të të gjitha forcave në parlament”, thuhet në njoftimin e Prezencës së OSBE-së.
Prezenca e OSBE-së thekson më tej se “zbatimi i duhur i Rregullores do të jetë thelbësor për të siguruar një praktikë parlamentare gjithëpërfshirëse dhe efektive dhe për të mbështetur përparimin e mëtejshëm në prioritetet e reformave të Shqipërisë”.
