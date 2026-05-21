GJKKO e shpalli fajtor me kërkesë të SPAK, Gjykata e Lartë prish vendimin për Ardian Hajdarin
Gjykata e Lartë e Shqipërisë, organi më i lartë i drejtësisë në vendin tonë, ka vendosur të prishë vendimin e fajësisë për ish-anëtarin e Kolegjit të Posaçëm Apelimit, Ardian Hajdari, i dënuar më herët për fshehje pasurie.
Fillimisht ai u dënua me një vit burgim, por Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë më pas ia konvertoi dënimin me burg në dy vite shërbim prove. Ardian Hajdari apeloi dhe Apeli i GJKKO e dënoi me 6 muaj burg, konvertuar në 1 vit shërbim prove.
Dy vite nga vendimi i fundit, Gjykata e Lartë ka pranuar rekursin e ish-anëtarit të vettingut dhe ka vendosur të prishë vendimin e shpalljes së tij fajtor dhe rrjedhimisht dënimit.
Shpallja e sotme do të thotë se vendimet e fajësisë së tij janë rrëzuar dhe Ardian Hajdari është shpallur i pafajshëm, sepse çështja është pushuar. Vendimi mban firmën e gjyqtarit të lartë Gent Shala.
Ardian Hajdari është kallëzuar penalisht në qershor 2020 nga ish-magjistratët Antoneta Sevdari, Elsion Sadiku dhe Ervin Metalla. Të tre këta ish-magjistratë janë shkarkuar nga vettingu. Sipas kallëzuesve, anëtari i KPA-së ka falsifikuar dokumentet me qëllim që të zgjidhej në Komisionet e Rivlerësimit.
Në kërkesën e SPAK për dërgimin për gjykim të çështjes ndaj Hajdarit, u konstatua se në kohën kur ai ka kryer deklarimin pranë Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave në vitin 2017, ka lënë bosh rubrikën lidhur me të ardhurat e krijuara më parë nga avokatia.
Sipas Prokurorisë, mosdeklarimi i të ardhurave nga aktiviteti i avokatisë nuk është harresë, por është një fshehje e mirëfilltë e kryer për disa vite me radhë. Nga verifikimet e kryera, Hajdari ka përfaqësuar në cilësinë e avokatit dhjetëra çështje për disa vite, por nuk i ka deklaruar në tatime të ardhurat e fituara.
SPAK provoi se prej shumë vitesh, Hajdari depozitonte pranë organeve tatimore deklarata tatimore me vlera zero ose ndonjë deklaratë me vlerë të papërfillshme. Po ashtu, nga hetimi ka rezultuar se ai ka mbajtur të njëjtin qëndrim edhe pas kontrollit tatimor të kryer për shkak të kërkesës për çregjistrim, duke pasqyruar një aktivitet me të ardhura thuajse ‘zero’.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.