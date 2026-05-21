EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.4232 EUR/MKD 61.6970 EUR/RSD 117.4126 EUR/TRY 52.9969 EUR/JPY 184.62 EUR/CAD 1.5974
BTC $77,784 ▲ +0.03% ETH $2,139 ▲ +0.05% XRP $1.3786 ▲ +0.54% SOL $87.5800 ▲ +1.48%
Politika

“S’ka më seanca pas orës 22:00”. PS-PD bashkojnë votat, miratohet Rregullorja e re e Kuvendit

Janë miratuar me 100 vota pro ndryshimet në rregulloren e Kuvendit, ndërsa kundër ka votuar deputeti Redi Muçi, nga Lëvizja Bashkë, votë që edhe e ka deklaruar pak para nisjes së votimit.

Ndërkohë 35 deputetë të pranishëm nuk kanë votuar.

Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë arritur konsensus për ndryshimin e Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë në kuadër të vendimit të Gjykatës Kushtetuese.

Partia Socialiste ka hequr dorë nga propozimi i saj i mëparshëm që çdo projektligj i kërkuar nga BE të shqyrtohej brenda një jave me procedurë të përshpejtuar.

Gjithashtu, socialistët janë tërhequr nga përgjysmimi i kohës së diskutimit në seancë plenare për deputetët si dhe nga propozimi që institucionet kushtetuese të mos raportonin në seancë plenare, duke pranuar kështu qëndrimin e PD-së. Socialistët janë tërhequr gjithashtu nga propozimi që institucionet të raportojnë vetëm te komisioni Xhafaj, duke rënë dakord që ky raportim të zhvillohet në komisionet përkatëse parlamentare.

Gjithashtu, palët kanë rënë dakord për forcimin e kontrollit parlamentar përmes ndërhyrjes së Kryetarit të Kuvendit në rastet kur institucionet nuk u përgjigjen kërkesave të deputetëve për informacion si dhe kryetarët e komisioneve, kur kërkohet nga pakica parlamentare, të jenë të detyruar të thërrasin mbledhje komisioni ose seanca dëgjimore me titullarë institucionesh brenda dy ditëve nga paraqitja e kërkesës.

Një tjetër propozim ku palët kanë rënë dakord është që seancat plenare maratonë të mos zgjasin përtej orës 22:00 siç ka ndodhur deri më tani, por të ndërpriten dhe të rifillojnë ditën pasardhëse. Një tjetër pikë ku palët kanë rënë dakord është edhe masa ndaj deputetëve që ndëshkohen për shkelje të rregullores, duke bërë që kjo masë të pezullohet nëse ankimohet në Byronë e Kuvendit.

