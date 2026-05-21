“Ç’do bësh në PD, do të thekesh në diell?”, Sela: Unë e mund Berishën, por Salianji më mund mua!
Mereme Sela, e cila shprehu dëshirën për të qenë kandidate për kryetare të PD-së, por nuk u pranua, ka qenë e ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, ku ka ndarë disa mendime për partinë, ndalimin e kandidimit të saj, por edhe të Salianjit dhe të tjerëve.
Pjesë nga biseda:
Ylli Rakipi: Si ju, u refuzuan edhe kandidatë të tjerë. Ç’mendoni për Salianjin? Doktori, Flamuri dhe njerëzit pranë tyre, e shpallën tradhtar. Ty të paktën nuk të shpallën tradhtare. Për Salianjin thanë e ka futur Grida Duma, Suel Çela, Ergys Agasi.
Mereme Sela: Salianji ishte figurë me kontribut maksimal. Vetëm burgun që ka bërë. Sikur të ketë bërë jetën më luksoze, është në burg. Ishte mënyra më e shëmtuar që nuk e pranuan të kandidojë. Me Berishën do të kisha unë numrin më të lartë të votave, por mendoj se vetëm Salianji do të ishte para meje. Edhe për Alesian e njëjta gjë, vajzë e re, figurë e re. Nuk është kjo mënyra e skualifikimit të rivalëve. Të gjithë për një qëllim, kjo do të ishte mënyra transmetimi për brezat.
Ylli Rakipi: Po baza çfarë mendon? Kanë shprehur habi? Mendojnë se fiton doktori?
Mereme Sela: Me doktorin jo të fitojë, por fiton Rama. Kur më skualifojnë mua, mendoj se tani i kanë rënë pishmani.
Ylli Rakipi: Rama duket i gëzuar, i pëlqen kjo gjë. Tani, mos ka mbaruar kjo parti fare?
Mereme Sela: Përjashto disa figura që kanë fituar votat me meritë, si Arjan Ndoji në Durrës dhe disa në lista të hapura, mendoj se të tjerët kanë mabruar punë. Opozita është në klithmat e fundit, për të ardhur në pushtet, nuk ka lidhje. Madje më vjen keq që edhe Kruja dhe Fushë Kruja nuk kanë deputet.
Ylli Rakipi: Intelektualë ka në këtë parti?
Mereme Sela: Mendoj se janë konsumuar. Thonë zgjedhje farsë dhe shkojnë nëpër botë, por nuk duhet të merrnin mandatin e deputetit kur thonë zgjedhje farsë. Shijojnë pagën.
Ylli Rakipi: Mbaron ky proces dhe mbretëron doktori. Ju zonja Mereme do të vijoni në PD?
Mereme Sela: Do të rri në parti sepse kam bindjet. Por KQZ nuk mund ta regjistrojë.
Ylli Rakipi: Po ç’do të bësh në PD, do të thekesh në diell?
Mereme Sela: Nuk dimë se çfarë lëvizje mund të ndodhë nesër pasnerër.
Ylli Rakipi: Jooooo…
Mereme Sela: Flas për njerëzit me parime.
Ylli Rakipi: Çdo gjë mund të ndodhë në botë, por lëvizje në PD, nuk e kuptoj mirë.
Mereme Sela: Unë kam folur me gjithë komunitetin, e di që do ti thonë jo referendumit për zotin Berisha.
