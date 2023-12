Misioni i OKB-së po shembet në Gaza! Shefi i UNEWA: Janë vrarë 130 punonjës

Agjencia e OKB-së për ndihmë në Palestinë tani është në prag të kolapsit dhe nuk është në gjendje të ndihmojë civilët, ka paralajmëruar shefi i saj.

Më shumë se 130 punonjës të UNRWA kanë vdekur tashmë në Gaza dhe rreth 7,000 u mungojnë ushqimi, uji dhe strehimi i duhur, pasi u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre mes bombardimeve izraelite, tha të premten Komisioneri i Përgjithshëm Philippe Lazzarini.

Në një letër të drejtuar udhëheqësve të OKB-së, duke u lutur për një armëpushim të menjëhershëm, ai shkroi: Ne jemi të varur nga maja e gishtave. Nëse UNRWA shembet, ndihma humanitare në Gaza gjithashtu do të shembet.

UNRWA punëson rreth 10,000 njerëz në Gaza, shumica e të cilëve janë palestinezë, për të drejtuar shkolla, klinika shëndetësore dhe shërbime të tjera ndihmash. Lazzarini tha se pret që më shumë nga stafi i tij të vdesin në ofensivën e vazhdueshme izraelite.

Duke e quajtur situatën aktuale si “ora më e errët në historinë 75-vjeçare të Agjencisë”, ai paralajmëroi se aftësia e UNRWA-së për të vazhduar punën është sot e kufizuar rëndë me pasoja të menjëhershme dhe të tmerrshme për jetën e civilëve. “Sot, si rezultat i ushtrisë izraelite. Operacioni, afro 1.2 milionë civilë janë strehuar në ambientet e UNRWA-s”, shkroi Lazzarini.

“Stafi ynë është ende duke funksionuar në qendra shëndetësore, duke menaxhuar strehimore dhe duke mbështetur njerëzit e traumatizuar, disa që vijnë duke mbajtur fëmijët e tyre të vdekur. Ne vazhdojmë të shpërndajmë ushqime, edhe pse korridoret dhe oborret e ambienteve tona janë shumë të mbushura me njerëz për të ecur. Stafi ynë i sjellin fëmijët e tyre në punë që ata të dinë se janë të sigurt ose mund të vdesin së bashku”, tha Lazzarini. Z. Lazzarini bëri thirrje për Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së për të zbatuar ligjin ndërkombëtar në Gaza dhe të mbrojë perspektivat për zgjidhje politike.

Ai gjithashtu përsëriti paralajmërimet e mëparshme se refugjatët mund të detyrohen të shtyjnë në Egjipt dhe më gjerë, gjë që mund t’i japë fund perspektivave për një zgjidhje politike.

UNRWA është përballur me kritika lidhur me akuzat se stafi është i lidhur me Hamasin dhe lavdëron apo simpatizon dhunën kundër civilëve izraelitë.

Gjermania, donatori i dytë më i madh i UNRWA-s pas SHBA-së, kohët e fundit ngriu fondet e saj për agjencinë pas zbulimeve se materialet mësimore që lavdëronin xhihadin e dhunshëm dhe antisemitizmin po shpërndaheshin në shkollat e UNRWA-s. Ministrisë gjermane të Zhvillimit thuhet se iu treguan prova të mësuesve të UNRWA-s dhe stafi tjetër që festonte masakrat e 7 tetorit nga Hamasi.

Në pesë raste të veçanta gjatë pesë viteve të fundit, Parlamenti Evropian ka nxjerrë rezoluta në të cilat theksoi se përmbajtja antisemitike në tekstet palestineze, duke përfshirë edhe nxitjen e dhunës, ende nuk është hequr, pas thirrjeve për ta bërë këtë.

UNRWA ka kritikuar rezolutat dhe thotë se ka kornizë të rreptë të sjelljes së stafit për të siguruar që anëtarët e stafit të mos lidhen me ndonjë grup tjetër.