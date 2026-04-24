Mot me diell, temperaturat deri në 17 gradë
Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot në Kosovë do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara.
IHK njofton se temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0 deri 3 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 14 deri në 17 gradë.
Era do të fryjë nga drejtimi i veriperëndimit me shpejtësi 1-6m/s. /Telegrafi/
