Moti sot, vende-vende riga shiu dhe shkarkime rrufesh
Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot në Kosovë do të mbajë mot i ndryshueshëm, intervale me diell dhe vranësira të cilat vende-vende parashihen të sjellin riga shiu të përcjella me shkarkime elektrike.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 6 deri në 9 gradë Celsius, ndërkat ato maksimale 17 deri në 20 gradë Celsius.
Era do të fryjë nga jugperëndimi me shpejtësi 1-9m/s. /Telegrafi/
Tema: kryesore
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.