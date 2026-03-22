MotoGP/ Bezzecchi fiton Çmimin e Madh të Brazilit
Marco Bezzecchi fiton Çmimin e Madh të Brazilit në MotoGP. Piloti i Aprilias mori kryesimin që nga kthesa e parë dhe dominoi garën në Goiania.
Pas tij, Jorge Martin kompleton “dopietën” për skuadrën Aprilia, me Di Giannantonion gjithashtu në podium.
Alex Márquez dhe ish-lideri i përgjithshëm Pedro Acosta përfunduan në vendin e gjashtë dhe të shtatë. Bezzecchi tani zë vendin e parë në renditjen e përgjithshme, me një avantazh prej njëmbëdhjetë pikësh ndaj Martin.
