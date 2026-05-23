EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021
BTC $74,670 ▼ -3.42% ETH $2,027 ▼ -4.49% XRP $1.3192 ▼ -2.96% SOL $82.1200 ▼ -5.74%
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021
Berisha voton në selinë e PD-së: Procesi zgjedhor demokratik, anëtarët të marrin pjesë në votim Zgjedhjet në PD, Salianji publikon fotot ku shkruhet emri i tij: Demokratët po reagojnë ndaj uzurpimit. Berisha: Përfaqësuesit e krimi s’kanë vend në parti Zgjedhjet për kreun e PD-së, votëbesim për Sali Berishën si i vetmi në garë. Kryedemokrati: Proces demokratik! Sulmon Salianjin, krimi s’ka vend në parti BDI: Nga Rent-a-Car deri te apartamentet luksoze – Ku e ka prejardhjen kapitali i Nedim Ramës? Ronald Koeman zgjedh pasuesin e Lewandowskit te Barça: Duhet të jetë Haaland
Maqedonia

Mucunski: Ballkani Perëndimor duhet të mbetet në fokus të NATO-s

· 3 min lexim

Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunski, mori pjesë në takimin e Ministrave të Jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s, i cili u mbajt në Helsingborg, Mbretëria e Suedisë, gjatë dy ditëve të fundit.

Në kuadër të takimit, u shkëmbyen mendime mbi disa sfida aktuale të sigurisë globale, me theks të veçantë në përgatitjet për Samitin e NATO-s në Ankara, i cili do të mbahet në korrik të këtij viti.

Fokusi i diskutimeve ishte në zbatimin e vendimeve të marra në Samitin e NATO-s të vitit të kaluar në Hagë, veçanërisht në fushën e rritjes së investimeve në modernizimin e mbrojtjes dhe kapaciteteve mbrojtëse, si dhe në zbatimin e plotë dhe efektiv të detyrimeve të ndërmarra në kuadër të Planit të Investimeve në Mbrojtje. Duke vepruar kështu, u theksua angazhimi i përbashkët për përmbushjen e tyre me qëllim forcimin e mëtejshëm të mbrojtjes kolektive dhe aftësive parandaluese të Aleancës.

Gjatë diskutimit, Ministri Mucunski theksoi se Ballkani Perëndimor mbetet një zonë në Evropë ku ka ndikim serioz keqdashës nga faktorë të jashtëm dhe ku ende ekzistojnë rreziqe sigurie, duke theksuar se rajoni duhet të vazhdojë të jetë një fokus për NATO-n.

Ministri Mucunski përcolli prioritetet dhe aktivitetet e Qeverisë në përmbushjen e angazhimeve të përbashkëta të ndërmarra në Samitin e Hagës, me theks të veçantë në forcimin e kapaciteteve dhe aftësive të brendshme përmes financimit të përshtatshëm dhe të rritur të mbrojtjes, me qëllim rritjen e kontributit të vendit në përpjekjet e mbrojtjes kolektive të Aleancës.

Lidhur me përpjekjet e përbashkëta për të forcuar mbrojtjen dhe parandalimin kolektiv, Ministri Mucunski theksoi gjithashtu rëndësinë e zhvillimit dhe modernizimit të mëtejshëm të industrisë së mbrojtjes, përmes rritjes së prodhimit të mbrojtjes, si dhe modernizimit të kapaciteteve industriale, si një përparësi e rëndësishme për një Evropë më të fortë brenda një NATO-je më të fortë.Në këtë drejtim, ministrat theksuan nevojën për të thelluar bashkëpunimin dhe koordinimin midis Aleatëve, me qëllim forcimin e mëtejshëm të lidhjeve transatlantike dhe demonstrimin e unitetit në përballimin e sfidave të reja të sigurisë globale.

Lidhur me Ukrainën, Ministri Mucunski riafirmoi mbështetjen e vazhdueshme për vendin, si dhe rëndësinë e sigurimit të vazhdimësisë dhe parashikueshmërisë së ndihmës, paralelisht me përpjekjet për të gjetur një zgjidhje të drejtë për konfliktin ushtarak.

U diskutua gjithashtu situata aktuale në Lagjen Jugore, ku ministri theksoi nevojën për një qasje të forcuar dhe të koordinuar midis Aleatëve, si dhe rëndësinë e bashkëpunimit me partnerët në rajon dhe koordinimin e ngushtë me Bashkimin Evropian në adresimin e sfidave aktuale të sigurisë.

Në këtë kontekst, u konfirmua rëndësia e dialogut të partneritetit dhe bashkëpunimit të thelluar me partnerët strategjikë të Aleancës, si një parakusht i rëndësishëm për sigurimin e stabilitetit dhe sigurisë në zonën euroatlantike.

