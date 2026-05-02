Muzeu Arkeologjik i Durrësit riorganizohet në tre kate me hapësira interaktive dhe ekspozita të përkohshme
Muzeu Kombëtar Arkeologjik i Durrësit është riorganizuar si një hapësirë moderne ekspozimi dhe edukimi, e ndarë në tre kate të strukturuara për të paraqitur periudhat dhe temat kryesore të trashëgimisë arkeologjike. Ekspozitat janë të vendosura me logjikë kronologjike dhe tematike që ndihmon vizitorin të ndjekë rrjedhën historike dhe të kuptojë më mirë objektet e paraqitura.
Sipas TV Klan, ndër risitë më të dukshme është hapja e këndit interaktiv “Arkeologu i vogël”, një hapësirë edukative për fëmijë ku mësimi kombinohet me aktivitetet praktike. Muzeu ka gjithashtu ambiente të dedikuara për ekspozita të përkohshme dhe për zhvillimin e aktiviteteve artistike e kulturore, duke krijuar mundësi për prezantimin e koleksioneve të reja dhe bashkëpunime kulturore.
Riorganizimi përfshin edhe përmirësime në shërbimet për vizitorët dhe një rritje të numrit të stafit, me qëllim ofrimin e një përvoje më të plotë dhe të aksesueshme për të gjitha moshat. Me këtë qasje, muzeu synon të zgjerojë funksionin e tij përtej ekspozimit tradicional dhe të bëhet një qendër dinamike kulturore.
Praktikat dhe ambientet e reja pritet të rrisin vizitueshmërinë dhe të forcojnë rolin e Muzeut Arkeologjik të Durrësit si një nga destinacionet kryesore të turizmit kulturor në Shqipëri, raporton TV Klan.
