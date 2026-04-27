🌤️
Tiranë 11°C · Kryesisht kthjellët 27 April 2026
S&P 500 7,165 ▲0.8%
DOW 49,231 ▼0.16%
NASDAQ 24,837 ▲1.63%
NAFTA 96.02 ▲1.72%
ARI 4,711 ▼0.63%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
₿ CRYPTO
BTC $78,907 ▲ +1.81% ETH $2,381 ▲ +2.8% XRP $1.4368 ▲ +1.14% SOL $87.3800 ▲ +1.61%
27 Apr 2026
Breaking
Taktizime politike për presidentin, analistët paralajmërojnë zgjedhje Nagavci: Edhe sonte presim tri propozimet për president nga PDK e LDK Në Kosovë duhet të thirret në lojë populli Lamtumirë Viganit të Mendimit: Ilir Shaqiri nderon Rexhep Qosja me “Vuthaj” Basti i humbur i Albin Kurtit me Vjosa Osmanin!
Menu
Kosova

Nagavci: Edhe sonte presim tri propozimet për president nga PDK e LDK

Shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci ka thënë se ky subjekt politik pret nga dy subjektet opozitare, PDK dhe LDK edhe sonte që t’i japin propozimet konkrete karshi ofertës së tyre për presidentin konsensual.

· 2 min lexim

Nagavci në një postim në Facebook ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje dje e bëri edhe një hap tutje për të mundësuar tejkalimin e ngërçit në zgjidhjen e presidentit, duke hequr dorë nga kjo pozitë dhe duke ftuar dy partitë më të mëdha opozitare që të vijnë me 3 propozime të kandidaturave unifikuese jashtë skenës politike, me integritet e kontribut të dëshmuar.

“Përtej deklaratave në media e rrjete sociale nga PDK e LDK, deri më tani, ne nuk kemi pranuar zyrtarisht asnjë propozim konkret karshi ofertës sonë për t’i dhënë vendit një president konsensual e unifikues. Për shkak të peshës së situatës dhe rëndësisë së afateve, ne mbesim në pritje të propozimeve konkrete edhe sonte, dhe i ftojmë edhe njëherë PDK-në e LDK-në që të kontribuojnë në tejkalimin e situatës me propozimin e 3 emrave”, ka shkruar Nagavci.

Ajo ka kërkuar që këto dy parti t’i vënë në dispozicion nënshkrimet e të gjithë deputetëve të tyre dhe t’i japim fund krizës, në mënyrë që qytetarëve t’i ofrohet stabiliteti institucional, që siç është shprehur ajo, vendi e meriton.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu