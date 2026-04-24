S&P 500 7,108 ▼0.41%
DOW 49,310 ▼0.36%
NASDAQ 24,439 ▼0.89%
NAFTA 95.48 ▼0.39%
ARI 4,709 ▼0.32%
S&P 500 7,108 ▼0.41 % DOW 49,310 ▼0.36 % NASDAQ 24,439 ▼0.89 % NAFTA 95.48 ▼0.39 % ARI 4,709 ▼0.32 % S&P 500 7,108 ▼0.41 % DOW 49,310 ▼0.36 % NASDAQ 24,439 ▼0.89 % NAFTA 95.48 ▼0.39 % ARI 4,709 ▼0.32 %
EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998 EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998
24 Apr 2026
Blake Lively humb 64 milionë dollarë nga beteja ligjore me Justin Baldoni Skulptura prej akulli e reperit Drake në Toronto u çmontua për arsye sigurie Adriana Lima në fushatën për Ditën e Nënës me vajzat e saj Rihanna prezanton fushatën e re të të brendshmeve Savage X Fenty Hoxha: Përmes bujqësisë së qëndrueshme drejt mbrojtjes më të fortë të natyrës
Kosova

​Nagavci: Opozita po e përdorë zgjedhjen e presidentit si mjet bllokimi

· 2 min lexim

Shefja e Grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci, ka kritikuar partitë opozitare se zgjedhjen e presidentit po e përdorin si mjet bllokimi.

Shefja e Grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci, ka kritikuar partitë opozitare se zgjedhjen e presidentit po e përdorin si mjet bllokimi.

Ajo tha se opozitarët po shmangin zgjedhjen e presidentit për arsye partiake.

“Rexhep Qosja do të mbetet përjetësisht aktual, pasi ai nuk kritikoi vetëm kohën e vet, por një mënyrë të të bërit politikë që për fat të keq vazhdon të shfaqet edhe sot. Pra shmangia e vendimit, relativizmi i përgjegjësisë, zëvendësimi i qëndrimit me kalkulim. Ja pra ku jemi edhe ne mu përballë pasqyrës që na la profesor Qosja. Zgjedhja e presidentit është një proces i qartësisë sonë politike. Ai nuk është vetëm funksion, por simbol i mënyrës sesi ne e kuptojmë shtetin dhe unitetin.

Në këtë proces dallimet janë të dukshme. Ka nga ata që e trajtojnë si detyrim institucional dhe ka nga ata që e përdorin si mjet bllokimi. Nëse do të ndiqnim logjikën e Rexhep Qosjes, nuk do të kishim shumë mjegull. Kur vendimi shtyhet për arsye partiake, përgjegjësia është shmangur. Ne si shumicë e kemi të qartë qëndrimin tonë. Ky proces duhet të përmbyllet, se shteti nuk mund dhe nuk duhet të mbahet pezull. Presidenti duhet të dalë nga një proces i rregullt dhe të përfaqësojë unitetin e Republikës. Por uniteti nuk ndërtohet duke mos marrë pjesë dhe bllokuar, por ndërtohet duke vendosur. Shteti nuk pret, ai kërkon vendime”, tha ajo, raporton kp.

Kuvendi ka afat kushtetues deri më 28 prill për ta zgjedhur presidentin, në të kundërtën vendi shkon në zgjedhje.

Lexo Gjithashtu