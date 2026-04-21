Nancy Sinatra kritikon Donald Trump për përdorimin e këngës “My Way”
Këngëtarja amerikane Nancy Sinatra ka reaguar ashpër ndaj Donald Trump pasi ai publikoi një video me këngën ikonike “My Way” të babait të saj, Frank Sinatra.
Trump shpërndau në rrjetin e tij social Truth Social një klip të performancës së këngës pa asnjë shpjegim apo kontekst.
Postimi tërhoqi menjëherë vëmendje dhe reagime në rrjet, duke nxitur edhe ndërhyrjen publike të vajzës së artistit legjendar.
Në një reagim në platformën X, Nancy Sinatra e quajti përdorimin e këngës “sakrilegj”, duke shprehur pakënaqësinë e saj për mënyrën se si është përdorur materiali artistik i babait të saj.
E pyetur nëse mund të ndërmarrë veprime ligjore, ajo theksoi se nuk ka kompetencë direkte për ta ndaluar këtë përdorim, duke sqaruar se të drejtat mbi këngën kontrollohen.
Rasti ka rikthyer në vëmendje debatet e vazhdueshme mbi përdorimin e muzikës nga politikanët, pasi shumë artistë ndër vite kanë kundërshtuar përdorimin e këngëve të tyre në kontekste politike pa miratim të drejtpërdrejtë.
Kënga “My Way”, e publikuar në vitin 1969 dhe e lidhur ngushtë me figurën e Frank Sinatra-s, mbetet një nga veprat më të njohura të muzikës popullore, duke e bërë përdorimin e saj në politikë edhe më të ndjeshëm.
