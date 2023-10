Napoli-Milan, 4 gola për 1 pikë në ‘Diego Armando Maradona’

Napoli dhe Milani dhuruan spektakël në stadiumin “Diego Armando Maradona”, në sfidën e javës së dhjetë të Serie A që u mbyll me barazimin 2-2.

Pjesa e parë foli më shumë për “kuqezinjtë”, me sfidën që u zhbllokua në minutën e 22-të me Giroud, që realizoi pas asistit të Pulisic.

Në minutën e 31-të pas asitit të Calabrias sërish Giroud realizoi me kokë dhe dyfishoi avantazhin e “Djallit”.

Në ndryshim nga pjesa e parë, fraksioni i dytë foli për kampionët në fuqi të Serie A, me Napolin që rihapi sfidën në minutën e 50-të me Politanon, që shënoi pas një kalimi të bukur.

Ndërkohë në minutën e 63-të Raspadori realizoi një perlë të vërtetë nga goditja e dënimit.

Ndeshja vazhdoi me sulme nga të dyja anët, deri në minutën e 89-të kur Natan mori kartonin e dytë të verdhë pas ndërhyrjes ndaj Romeros, duke lënë vendasit me dhjetë lojtarë.

Në fund gjithçka u mbyll me rezultatin 2-2, me Napolin që renditet në vend të katërt me 18 pikë, teksa Milani që merr barazimin e parë sezonal renditet në vend të tretë me 22 pikë.