‘Ne i duam amerikanët tanë’! Qyteti gjerman i tronditur nga plani i Trump për të tërhequr trupat amerikane
Pavarësisht mburrjeve të shpeshta të Donald Trump, Nadine Firmont tha se masa e presidentit amerikan për të tërhequr trupat amerikane nga Gjermania e kishte goditur qytetin e saj si një bombë.
«Duhet t’ju them se u shokova sinqerisht», tha Firmont, 45 vjeç, i cili punon në një shkollë të mesme në Landstuhl, në jugperëndim të Gjermanisë , zemra e komunitetit më të madh ushtarak amerikan jashtë SHBA-së.
Edhe me tërheqjet e mëparshme dhe diskutimet për ripozicionimin e trupave të SHBA-së, shpërthimi i zemërimit të Trump mbartte një kërcënim të hapur që i trembi Firmont dhe fqinjët e saj.
Vonë të premten, Pentagoni njoftoi se do të zvogëlonte numrin e trupave të tij në Gjermani me 5,000 persona – pak më pak se 15% e pranisë së tij në vend – pjesërisht duke mos vendosur një batalion që administrata Biden kishte planifikuar ta zhvendoste atje më vonë këtë vit.
Që nga marshimi i Ushtrisë së Tretë të Gjeneralit George Patton në qytetin fqinj të Kaiserslautern në pranverën e vitit 1945, amerikanët janë endur në pëlhurën e jetës këtu.
«Ne i duam amerikanët tanë – ata e pasurojnë komunitetin në çdo kuptim dhe e bëjnë jetën më të gjallë», tha Firmont, i cili foli para njoftimit të Pentagonit. «Jo të gjithëve u pëlqejnë gjëra të tilla si zhurma e aeroplanëve të tyre ushtarakë sipër kokës, por do të ishte shumë keq nëse amerikanët do të largoheshin. Do të ishte e dhimbshme».
Firmont foli ndërsa amerikanë dhe gjermanë, ushtarë dhe civilë, të rinj dhe të vjetër formuan një radhë dredha-dredha për të marrë pjesë në karnavalin e pranverës në Landstuhl nën diellin e ndritshëm të pasdites së vonë.
Panairi me atraksione për fëmijë dhe tezga që shisnin hamburgerë me djathë dhe salçiçe ishin zbukuruar me imazhe të xhaxha Samit dhe yjeve e vijave, ndërsa festuesit brenda një tendë pinin birrë dhe verë të bardhë, ndërsa qentë e tyre dremitnin te këmbët e tyre.
Përtej restoranteve dhe dyqaneve që jetojnë ose vdesin nga patronazhi amerikan, Firmont tha se breza të tërë gjermanësh kishin krijuar miqësi dhe madje familje me mysafirët e tyre amerikanë – një identitet i veçantë për rajonin që tani ndihej nën rrethim.
Landstuhl strehon spitalin më të madh amerikan jashtë shtetit, një pjesë integrale e komunitetit ushtarak të Kaiserslautern me rreth 50,000 ushtarë, staf mbështetës dhe anëtarë të familjes.
SHBA-të kishin 68,000 personel ushtarak në detyrë aktive të caktuar përgjithmonë në bazat e saj jashtë shtetit në Evropë në fund të vitit të kaluar, me pak më shumë se gjysmën – rreth 36,400 – të stacionuar në Gjermani.
Një rrjet i gjerë furnizuesish dhe stafi gjermanë që punonin për amerikanët në zonë krijoi një rrjet varësie ekonomike dhe ndërthurjeje kulturore që njerëz vendas si Marie, 30 vjeç, kujdestare për të moshuarit, thanë se e bënin të ndihej e veçantë ndërsa rritej.
«Është e gjitha që kam njohur ndonjëherë, është pjesë e jona», tha ajo, duke pritur me Joshuan, bashkëshortin e saj gjermano-amerikan, djalin e një ushtari ushtarak, për porosinë e tyre në Shawingz, një zinxhir restorantesh me pula të skuqura që i shërben komunitetit ushtarak amerikan.
Menuja, e zbukuruar me një vulë të rreme presidenciale, krenohet me 50 salca që variojnë në pikantitet nga mjedra e butë e ëmbël deri te “atomike”, me biskota Oreo të skuqura për ëmbëlsirë.
Menaxheri i restorantit Karl Mazur-Rekowski, 48 vjeç, i cili u zhvendos në zonë si fëmijë nga Polonia, tha se Landstuhl tërhiqte njerëz që donin të jetonin me “ndjenjën amerikane”.
«Ata duan kontakt me amerikanët, për të përmirësuar anglishten e tyre», tha ai. «Është e qartë se nëse tërhiqen, do të marrin me vete shumë vende pune dhe biznese në një rreze prej 30 deri në 40 km. Do të na zënin kohë të vështira».
Mazur-Rekowski bëri thirrje për një rikthim të dialogut midis amerikanëve dhe evropianëve, i cili kishte zbutur periudhat e vështira në të kaluarën, nga lufta e Vietnamit deri te pushtimi i Irakut dhe skandali i spiunazhit të NSA-së .
«Diplomacia është gjëja më e rëndësishme», tha ai. «Nuk ke pse të kërcënosh, mund të flasësh. Më mirë të flasësh sesa të fillosh diçka që të çon në diçka të tmerrshme».
Amerikanët në qytet folën me dashuri për mikpritësit e tyre gjermanë, duke përshkruar një përvojë të pasur dhe të paharrueshme jashtë vendit, të cilën nuk do ta linin dot pas.
Jeremy Cole, 31 vjeç, i cili mbërriti me ushtrinë amerikane nga Kansasi vitin e kaluar për të punuar në logjistikë, tha se Landstuhl e kishte mirëpritur familjen e tij me krahë hapur.
«Kemi takuar shumë miq të mirë këtu – menjëherë, brenda rreth 30 ditëve të para», tha ai. «Një familje vendase na tregoi përreth dhe na prezantoi vërtet me bizneset, zhargonin dhe ushqimin.»
Kahlen, djali i tij shtatëvjeçar, ngriti shikimin nga një video me dinosaurë në telefonin e babait të tij për t’i treguar aftësitë e tij në gjermanisht një vizitori duke i thënë “danke”, “bitte” dhe duke numëruar deri në 11. “Ata bëjnë shumë këtu në sistemin shkollor për t’i bërë të gjithë dygjuhëshët”, tha Cole. “Dhe ai është shumë i aftë për këtë.”
Megjithatë, Leon Wilson, 38 vjeç, nga Florida, ishte më pak sentimental në lidhje me lidhjen midis dy vendeve. I lindur në një bazë amerikane në Wiesbaden të Gjermanisë – “një nga ato dashuritë e ushtarëve”, tha ai për marrëdhënien e prindërve të tij në ushtrinë amerikane – Wilson tani furnizon me karburant kamionë ushtarakë në Landstuhl.
Ai vuri në dyshim nëse të gjitha investimet amerikane në Gjermani po i jepnin fryte amerikanëve në vend. “Nuk ndiej asnjë keqdashje, është shumë mirë, ka kohezion”, tha ai për lidhjet SHBA-Gjermani. “Por nuk është e drejtë që ne të vazhdojmë të nxisim ekonominë tuaj në mënyrë që ju të fitoni para nga ne.”
Chance Miller, 20 vjeç, vjen nga një familje ushtarake që daton që nga lufta civile në SHBA, kur një paraardhës nga veriu luftoi për Unionin. Ai erdhi në Landstuhl pak më shumë se një vit më parë, menjëherë pas mbarimit të shkollës së mesme në Kolorado, për të punuar në logjistikë, duke ndjekur gjurmët e gjyshit të tij ushtarak, i cili ishte vendosur këtu në fund të viteve 1960.
«Edhe atij i pëlqeu shumë dhe bëri të njëjtat gjëra që më pëlqen të bëj unë tani», tha Miller, veçanërisht duke eksploruar rajonin që është vetëm 30 minuta larg me makinë nga kufiri francez.
“Kam miqësi të shkëlqyera me amerikanë dhe gjermanë. Do të isha shumë i pakënaqur po të shkoja, por do të më duhej të ndiqja urdhra. Nuk do të doja të mblidhja valixhet, të largohesha dhe t’i lija të gjithë miqtë e mi, do të mërzitesha shumë.”
I pyetur se si e shihte fërkimin e fundit midis SHBA-së dhe NATO-s , Miller pranoi se ishte i shqetësuar. “Aleanca është vërtet nën presion tani”, tha ai. “Do të preferoja që Presidenti Trump të punonte për të mbrojtur aleancën.”/TheGuardian
