Blake Lively shfaqet në publik pas marrëveshjes me Justin Baldoni
Blake Lively është rikthyer në qendër të vëmendjes vetëm pak javë pasi mbylli zyrtarisht konfliktin ligjor me kolegun e saj në filmin “It Ends With Us”, Justin Baldoni.
Aktorja e njohur e “Gossip Girl” mori pjesë të martën në eventin luksoz të organizuar nga Fendi në New York, ku u prezantua koleksioni “Baguette® 26424 Re-Edition”.
Lively u shfaq plot buzëqeshje teksa pozoi për fotografët në ambientet e dyqanit prestigjioz të markës në Madison Avenue.
38-vjeçarja tërhoqi vëmendje me një kombinim elegant: xhinse të zeza, body të zi dhe një pallto bezhë, të cilat i kombinoi me taka të zeza dhe një çantë Fendi.
Sipas Page Six, aktorja qëndroi në event më gjatë se shumica e të ftuarve VIP dhe provoi disa modele syzesh të markës italiane. Burime nga eventi treguan se Blake ishte në humor shumë të mirë, bisedoi me fansat dhe realizoi selfie me ta. Në event ishte e pranishme edhe aktorja Olivia Wilde, me të cilën Lively kaloi një pjesë të mirë të mbrëmjes.
Dalja e saj publike vjen pak më shumë se dy javë pasi përfundoi procesi gjyqësor ndaj Justin Baldoni, të cilin ajo e kishte akuzuar për ngacmim seksual gjatë xhirimeve të filmit “It Ends With Us”.
Megjithëse asnjëra palë nuk përfitoi financiarisht nga marrëveshja, raportimet thonë se ekipet ligjore të të dy aktorëve kanë përfituar rreth 60 milionë dollarë gjatë gjithë procesit.
Vetëm disa orë pas publikimit të lajmit për marrëveshjen, Blake Lively bëri një paraqitje surprizë në Met Gala 2026, një lëvizje që sipas burimeve konsiderohet si fillimi i rikthimit të saj të madh në Hollywood.
“Ajo donte që të gjithë sytë të ishin mbi të dhe të tregonte se është gati të ecë përpara,” tha një burim për mediat amerikane.
Sipas raportimeve, Blake Lively ka tashmë disa projekte të reja në zhvillim, përfshirë filmin “The Survival List” dhe adaptimin kinematografik të romanit “The Husband’s Secret”.
