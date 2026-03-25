☀️
Tiranë 7°C · Kthjellët 25 March 2026
S&P 500 6,592 ▲0.54%
DOW 46,429 ▲0.66%
NASDAQ 21,930 ▲0.77%
NAFTA 90.96 ▲0.71%
ARI 4,507 ▼0.99%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1597 EUR/GBP 0.8655 EUR/CHF 0.9151 EUR/ALL 95.9660 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4136 EUR/TRY 51.4683 EUR/JPY 184.13 EUR/CAD 1.5951 EUR/USD 1.1597 EUR/GBP 0.8655 EUR/CHF 0.9151 EUR/ALL 95.9660 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4136 EUR/TRY 51.4683 EUR/JPY 184.13 EUR/CAD 1.5951
₿ CRYPTO
BTC $71,338 ▲ +0.78% ETH $2,171 ▲ +0.42% XRP $1.4165 ▲ +0% SOL $91.6800 ▲ +0.75%
S&P 500 6,592 ▲0.54 % DOW 46,429 ▲0.66 % NASDAQ 21,930 ▲0.77 % NAFTA 90.96 ▲0.71 % ARI 4,507 ▼0.99 % S&P 500 6,592 ▲0.54 % DOW 46,429 ▲0.66 % NASDAQ 21,930 ▲0.77 % NAFTA 90.96 ▲0.71 % ARI 4,507 ▼0.99 %
EUR/USD 1.1597 EUR/GBP 0.8655 EUR/CHF 0.9151 EUR/ALL 95.9660 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4136 EUR/TRY 51.4683 EUR/JPY 184.13 EUR/CAD 1.5951 EUR/USD 1.1597 EUR/GBP 0.8655 EUR/CHF 0.9151 EUR/ALL 95.9660 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4136 EUR/TRY 51.4683 EUR/JPY 184.13 EUR/CAD 1.5951
25 Mar 2026
Breaking
“Shanset janë 50 me 50…”, kapiteni Gjimshiti nuk i trembet Polonisë: Jemi gati Polonia me tifoz special në ndeshjen me Shqipërinë, në “PGE Narodowy” do të jetë prezent edhe presidenti Karol Nawrocki Trump në vizitë zyrtare në Kinë në maj SHBA kërcënon Iranin me sulme të intensifikuara Melania Trump shoqërohet në Shtëpinë e Bardhë nga një&#8230; robot android!
Menu
Bota

Nënat palestineze dhe izraelite bashkohen në Romë për paqe

· 2 min lexim

Në një akt simbolik që tejkalon ndasitë e konfliktit, nëna palestineze dhe izraelite marshuan krah për krah në kryeqytetin italian, duke dërguar një mesazh të fortë për paqe dhe mbrojtjen e fëmijëve.

Marshimi, i zhvilluar të martën më 24 mars nën moton “Barefoot Walk: Mothers’ Call for Peace”, mblodhi gra nga të dyja palët e konfliktit izraelito-palestinez, të cilat kërkuan ndalimin e dhunës dhe një të ardhme më të sigurt për brezat e rinj.

Në krye të këtij marshimi simbolik ishin aktivistet Reem Al-Hajajreh dhe Yael Admi, të nominuara për Çmimin Nobel për Paqen, të cilat prej vitesh angazhohen për dialog dhe bashkëjetesë mes komuniteteve.

Pjesëmarrëset ecën zbathur në rrugët e Romës, në shenjë solidariteti dhe për të tërhequr vëmendjen ndërkombëtare ndaj pasojave që konflikti ka mbi fëmijët dhe familjet.

Ky aktivitet është pjesë e një lëvizjeje më të gjerë që synon të fuqizojë zërin e grave dhe nënave si aktore kyçe në ndërtimin e paqes, duke theksuar se përtej dallimeve politike, dhimbja dhe shpresa për fëmijët janë universale.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

