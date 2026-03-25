Nënat palestineze dhe izraelite bashkohen në Romë për paqe
Në një akt simbolik që tejkalon ndasitë e konfliktit, nëna palestineze dhe izraelite marshuan krah për krah në kryeqytetin italian, duke dërguar një mesazh të fortë për paqe dhe mbrojtjen e fëmijëve.
Marshimi, i zhvilluar të martën më 24 mars nën moton “Barefoot Walk: Mothers’ Call for Peace”, mblodhi gra nga të dyja palët e konfliktit izraelito-palestinez, të cilat kërkuan ndalimin e dhunës dhe një të ardhme më të sigurt për brezat e rinj.
Në krye të këtij marshimi simbolik ishin aktivistet Reem Al-Hajajreh dhe Yael Admi, të nominuara për Çmimin Nobel për Paqen, të cilat prej vitesh angazhohen për dialog dhe bashkëjetesë mes komuniteteve.
Pjesëmarrëset ecën zbathur në rrugët e Romës, në shenjë solidariteti dhe për të tërhequr vëmendjen ndërkombëtare ndaj pasojave që konflikti ka mbi fëmijët dhe familjet.
Ky aktivitet është pjesë e një lëvizjeje më të gjerë që synon të fuqizojë zërin e grave dhe nënave si aktore kyçe në ndërtimin e paqes, duke theksuar se përtej dallimeve politike, dhimbja dhe shpresa për fëmijët janë universale.
