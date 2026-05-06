EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
BTC $82,285 ▲ +1.82% ETH $2,411 ▲ +1.46% XRP $1.4519 ▲ +3.24% SOL $89.6500 ▲ +5.68%
Nënshkruhet marrëveshja për Agjencinë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore, Rama: një standard si ai i Kembrixhit Mickoski për deklaratën e tij për zgjedhjet: Qëndrimi im është se këtë vit nuk do të ketë zgjedhje Liria ka emër: Shtyrja e aktgjykimit në Hagë është zgjatje e padrejtësisë Gjetjet e raportit për Dhomat e Specializuara, Avokati i Popullit me letër Sekretarit të ShBA-së Fox Sport ofron punën e ëndrrave, 50 mijë dollarë për të parë të gjitha ndeshjet e Botërorit
Nënshkruhet marrëveshja për Agjencinë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore, Rama: një standard si ai i Kembrixhit

· 2 min lexim

Kryeministri Edi Rama mori fjalën gjatë ceremonisë së nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit mes Ministrisë së Arsimit dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore. Ai shpjegoi se iniciativa synon të modernizojë ofrimin e shërbimeve arsimore dhe të vendosë një standard të lartë cilësie, që Rama e përmendi si të krahasueshëm me atë të Universitetit të Kembrixhit.

Sipas TV Klan, kreu i qeverisë riktheu vëmendjen tek hapat e parë të digjitalizimit të sistemit të hyrjes në universitete: vendosja e një sistemi rankimi bazuar në rezultate, që zbuti mundësitë për favorizime përmes lidhjeve ose pagesave. Rama deklaroi se pas ndryshimeve të bëra, ankesat ndaj procesit të përzgjedhjes dolën shumë të pakta dhe, siç tha ai, “avulluan”.

Ministrja e Arsimit, Mirela Kumbaro, përshkroi projektin si një qasje të re që do të përshtasë shërbimet arsimore me epokën digjitale dhe do të rrisë kapacitetet administrative. Ajo theksoi se sot QSHA ofron rreth 158 mijë shërbime në vit dhe shprehu pritshmërinë që agjencia e re, përmes ligjit të miratuar në Kuvend, do të përmirësojë cilësinë dhe do t9i afrojë shërbimet me standardet ndërkombëtare.

Marrëveshja e firmosur synon transformimin e institucioneve përgjegjëse për administrimin e provimeve kombëtare dhe shërbimeve kyçe arsimore në një organ modern, autonom dhe të orientuar nga praktikat ndërkombëtare, raporton TV Klan.

