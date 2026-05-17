Nesër nis “Turi Çiklistik i Shqipërisë 2026”, rrugët që bllokohen në Tiranë
Policia Bashkiake e Tiranës njoftoi se më 18 maj 2026, duke nisur nga ora 12:00, do të ketë bllokime dhe kufizime të përkohshme të qarkullimit në disa akse kryesore të kryeqytetit, për shkak të zhvillimit të “Turit Çiklistik të Shqipërisë 2026”.
Sipas njoftimit, do të preken disa nga rrugët dhe bulevardet kryesore të Tiranës, si Sheshi “Skënderbej”, bulevardet “Zogu i Parë”, “Dëshmorët e Kombit”, “Gjergj Fishta”, si dhe segmente të Unazës së Madhe dhe itinerarit Tiranë – TEG – Thumanë – Milot – Rrëshen – Reps.
Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve dhe drejtuesve të mjeteve të përdorin rrugë alternative për të shmangur trafikun dhe vonesat gjatë zhvillimit të aktivitetit.
