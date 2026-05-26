☀️
Tiranë 20°C · Kthjellët 26 May 2026
S&P 500 7,519 ▲0.61%
DOW 50,462 ▼0.23%
NASDAQ 26,656 ▲1.19%
NAFTA 93.65 ▼3.05%
ARI 4,510 ▼0.3%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1640 EUR/GBP 0.8623 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.5426 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4639 EUR/TRY 53.3770 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6069 EUR/USD 1.1640 EUR/GBP 0.8623 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.5426 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4639 EUR/TRY 53.3770 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6069
₿ CRYPTO
BTC $76,108 ▼ -1.59% ETH $2,078 ▼ -1.58% XRP $1.3334 ▼ -1.67% SOL $83.9300 ▼ -1.84%
S&P 500 7,519 ▲0.61 % DOW 50,462 ▼0.23 % NASDAQ 26,656 ▲1.19 % NAFTA 93.65 ▼3.05 % ARI 4,510 ▼0.3 % S&P 500 7,519 ▲0.61 % DOW 50,462 ▼0.23 % NASDAQ 26,656 ▲1.19 % NAFTA 93.65 ▼3.05 % ARI 4,510 ▼0.3 %
EUR/USD 1.1640 EUR/GBP 0.8623 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.5426 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4639 EUR/TRY 53.3770 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6069 EUR/USD 1.1640 EUR/GBP 0.8623 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.5426 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4639 EUR/TRY 53.3770 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6069
26 May 2026
Breaking
Nga ndryshimi i emrit te ruajtja speciale/ Gjyqtari zbulon çfarë ndodh me një ‘bashkëpunëtor të drejtësisë’ “Moment historik në rrugëtimin europian të vendit tonë”, Begaj përshëndet Konferencën e 8-të Ndërqeveritare Shqipë Preç Zogaj: IBAR nuk është fundi i rrugës, integrimi në BE kërkon zbatim të standardeve Lorenc Vangjeli: Qytetarët shqiptarë që ndodhen në Perëndim, çengeli që do na afrojë me Evropën Kongresisti amerikan takon Osmanin e Abdixhikun në fillim të vizitës
Menu
Kronika

Nga ndryshimi i emrit te ruajtja speciale/ Gjyqtari zbulon çfarë ndodh me një ‘bashkëpunëtor të drejtësisë’

· 2 min lexim
Nga ndryshimi i emrit te ruajtja

Gjyqtari i Apelit të Posaçëm, Florjan Kalaja ishte i ftuar këtë të martë në studion e QUO VADIS.

Ai u ndal tek garancitë që u ofrohen bashkëpunëtorëve të drejtësisë dhe standardet ndërkombëtare për mbrojtjen e tyre, duke iu referuar Konventës së Palermos.

Kalaja u shpreh se Konventa e Palermos përcakton standarde të qarta që shtetet ratifikuese duhet t’i përfshijnë në legjislacionin e tyre.

Kalaja shtoi se Shqipëria e ka miratuar për herë të parë ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve në vitin 2004, duke e konsideruar atë si bazën ligjore për garantimin e sigurisë së bashkëpunëtorëve të drejtësisë dhe familjarëve të tyre.

Pjesë nga biseda:

Borakaj: Garancitë që i ofrohen një bashkëpunëtori të drejtësisë, si garantohet jeta e tij gjatë marrjes së dëshmisë, por edhe më pas?

Kalaja: Në fakt kjo çështje rregullohet parësisht dhe që në Konventën e Palermos kundra krimit të organizuar transnacional. Aty ka standarte që shtetet ratifikuese do duhet t’i përkthejnë në ligje. Pasi parashikohet që për bashkëpunëtorët e drejtësisë teknikat e hetimit, teknikat e marrjes në pyetje, teknikat e individualizimit si subjekt, teknikat se si jepet dëshmia, mënyrën se si shteti do duhet të angazhohet për t’i mbrojtur personalisht ato, mënyrën se si ato do duhet të t’i ekzekutohet masa e sigurimit në arrest në burg, mënyrën se si këtyre subjekteve do duhet t’i ekzekutohet dënimi apo imuniteti administrativ apo mbrojtja e posaçme që duhet dhënë familjes apo pronës, do duhet të jetë në një lloj vëmendje krejt të madhe të shtetit dhe parësore. Në fakt, ne këtë detyrim konventor nga Konventa e Palermos e kemi miratuar për herë të parë në vitin 2004. Është ligji i parë për mbrojtjen e dëshmitarëve, sepse nuk mbrohen vetëm bashkëpunëtorët e drejtësisë, por mbrohen dhe dëshmitarët që mund të jenë të intimiduar apo dëshmitarët që janë vulnerabël, dëshmitarët e zakonshëm, atyre u merret në mbrojtje e para jeta, shëndeti, familja edhe prona.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë