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Maqedonia

Ngordhin peshqi në Lumin Treska, kërkohet të bëhen analiza urgjente të ujit

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Në lumin Treska në rajonin e Kërçovës janë regjistruar ngordhje peshqish, njoftoi mbrëmë Shoqata e Peshkimit Sportiv “Hunter Fish”, duke kërkuar një reagim të menjëhershëm nga institucionet kompetente.

Nga Shoqata thonë se shkaku i ngordhjeve ende nuk është përcaktuar dhe kërkon që menjëherë të merren mostra të ujit dhe peshqve të ngordhur dhe të kryhen analiza laboratorike.

Sipas tyre, është e nevojshme të hetohen të gjitha shkaqet e mundshme, përfshirë ndotjen e mundshme ose ndërhyrje të tjera që mund të rrezikojnë botën e gjallë në lumë.

“Çdo ndotje, helmim ose ndërhyrje tjetër që kërcënon jetën në lumë duhet të hetohet plotësisht dhe të përcaktohet shkaku dhe përgjegjësia”, thonë nga “Hunter Fish”.

Shoqata u kërkon institucioneve kompetente të marrin masa për të mbrojtur Treskën në mënyrë që të parandalohen raste të ngjashme në të ardhmen./Telegrafi/

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