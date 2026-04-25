Nis peticioni për përfshirjen e Murat Jasharit në garën për president
Pas zhvillimeve të fundit në skenën politike, teksa vendi po hyn në tri ditët e fundit për të shmangur zgjedhjet e reja parlamentare, një iniciativë qytetare, e mbështetur edhe nga diaspora, ka nisur një peticion përmes të cilit kërkohet që kandidatura e profesorit Murat Jashari të merret në konsideratë në procesin e zgjedhjes së presidentit të ri në Kosovë.
Në këtë peticion, që u drejtohet Kuvendit të Kosovës dhe vetë Jasharit, qytetarët nënshkrues theksojnë nevojën për përgjegjësi, dinjitet dhe përfaqësim të denjë në zgjedhjen e kreut të shtetit.
“Ne, qytetarët nënshkrues, kërkojmë që në procesin e zgjedhjes së Presidentit të merret seriozisht në konsideratë kandidatura e Prof. Murat Jasharit”, thuhet në tekstin e peticionit.
Nënshkruesit i bëjnë thirrje Kuvendit që të dëgjojë zërin e qytetarëve dhe të sigurojë që procesi i zgjedhjes së Presidentit të jetë në përputhje me pritjet dhe dinjitetin e qytetarëve të vendit.
Po ashtu, një thirrje i drejtohet edhe profesor Jasharit që të reflektojë mbi këtë mbështetje si një përgjegjësi publike dhe të jetë i gatshëm të kontribuojë nëse kjo kërkesë merr formë institucionale.
Sipas nismëtarëve, peticioni synon të nxisë një proces që reflekton vlerat shtetformuese dhe sakrificën mbi të cilën është ndërtuar liria e Kosovës, duke e parë Presidencën si simbol të unitetit dhe vazhdimësisë shtetërore.
Për të qenë i vlefshëm, organizatorët kanë bërë të ditur se çdo nënshkrim duhet të konfirmohet përmes një linku që u dërgohet qytetarëve në e-mail.
Ndërkohë, më 25 shkurt ishte raportuar se Murat Jashari, ka refuzuar mundësinë për të marrë postin e presidentit.
Sot, në mëngjes, Lëvizja Vetëvendosje u ka bërë thirrje PDK-së dhe LDK-së që të propozojnë tre kandidatë të përbashkët – konsensual, për president.
Megjithatë, PDK-ja tashmë e ka refuzuar këtë propozim.
Ndërsa, Lumir Abdixhiku ka kërkuar nga lideri i Vetëvendosjes Albin Kurti garanci për sigurimin e 66 votave nga partia e tij në rast se LDK-ja propozon Vjosa Osmanin për presidente.
Kuvendi i Kosovës ka afat deri më 28 prill të zgjedh presidentin e ri të vendit. Vjosa Osmani ka përfunduar mandatin pesë-vjeçar më 4 prill.
