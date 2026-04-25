☀️
Tiranë 11°C · Kthjellët 25 April 2026
S&P 500 7,165 ▲0.8%
DOW 49,231 ▼0.16%
NASDAQ 24,837 ▲1.63%
NAFTA 94.40 ▼1.51%
ARI 4,741 ▲0.36%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013 EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013
₿ CRYPTO
BTC $77,466 ▼ -0.19% ETH $2,315 ▼ -0.16% XRP $1.4224 ▼ -1.13% SOL $85.8900 ▼ -0.74%
S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 % S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 %
EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013 EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013
25 Apr 2026
Breaking
Alarm për bombë në një qendër tregtare në Tiranë, reagon policia: Nuk u konstatua asgjë e paligjshme Ndoji: Grekët nuk duan ta mbështesin Shqipërinë! Me ligjin e luftës mbajnë pezull marrëdhëniet Trump zbulon arsyen kryesore të anulimit të udhëtimit të delegacionit amerikan në Pakistan Europa & Conference League: Mësohen gjysmëfinalistët e parë. Ekipi i Bundesligës turpëron spanjollët e Celta Vigo Nis peticioni për përfshirjen e Murat Jasharit në garën për president
Menu
Kosova

Nis peticioni për përfshirjen e Murat Jasharit në garën për president

· 3 min lexim

Pas zhvillimeve të fundit në skenën politike, teksa vendi po hyn në tri ditët e fundit për të shmangur zgjedhjet e reja parlamentare, një iniciativë qytetare, e mbështetur edhe nga diaspora, ka nisur një peticion përmes të cilit kërkohet që kandidatura e profesorit Murat Jashari të merret në konsideratë në procesin e zgjedhjes së presidentit të ri në Kosovë.

Në këtë peticion, që u drejtohet Kuvendit të Kosovës dhe vetë Jasharit, qytetarët nënshkrues theksojnë nevojën për përgjegjësi, dinjitet dhe përfaqësim të denjë në zgjedhjen e kreut të shtetit.

“Ne, qytetarët nënshkrues, kërkojmë që në procesin e zgjedhjes së Presidentit të merret seriozisht në konsideratë kandidatura e Prof. Murat Jasharit”, thuhet në tekstin e peticionit.

Nënshkruesit i bëjnë thirrje Kuvendit që të dëgjojë zërin e qytetarëve dhe të sigurojë që procesi i zgjedhjes së Presidentit të jetë në përputhje me pritjet dhe dinjitetin e qytetarëve të vendit.

Po ashtu, një thirrje i drejtohet edhe profesor Jasharit që të reflektojë mbi këtë mbështetje si një përgjegjësi publike dhe të jetë i gatshëm të kontribuojë nëse kjo kërkesë merr formë institucionale.

Sipas nismëtarëve, peticioni synon të nxisë një proces që reflekton vlerat shtetformuese dhe sakrificën mbi të cilën është ndërtuar liria e Kosovës, duke e parë Presidencën si simbol të unitetit dhe vazhdimësisë shtetërore.

Për të qenë i vlefshëm, organizatorët kanë bërë të ditur se çdo nënshkrim duhet të konfirmohet përmes një linku që u dërgohet qytetarëve në e-mail.

Ndërkohë, më 25 shkurt ishte raportuar se Murat Jashari, ka refuzuar mundësinë për të marrë postin e presidentit.

Sot, në mëngjes, Lëvizja Vetëvendosje u ka bërë thirrje PDK-së dhe LDK-së që të propozojnë tre kandidatë të përbashkët – konsensual, për president.

Megjithatë, PDK-ja tashmë e ka refuzuar këtë propozim.

Ndërsa, Lumir Abdixhiku ka kërkuar nga lideri i Vetëvendosjes Albin Kurti garanci për sigurimin e 66 votave nga partia e tij në rast se LDK-ja propozon Vjosa Osmanin për presidente.

Kuvendi i Kosovës ka afat deri më 28 prill të zgjedh presidentin e ri të vendit. Vjosa Osmani ka përfunduar mandatin pesë-vjeçar më 4 prill.

Për të parë peticionin, kliko KËTU

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu