Nisin punët e para në fermë, Agai porosi fermerëve: Kujdes i veçantë për viçin, neglizhencat do kenë pasoja
Pas dy ditëve njohje me njëri-tjetrin dhe ambientet e fermës, tashmë për fermerët kanë nisur punët e para.
Agai, u ka dërguar atyre zarfin e parë, ku u kërkon që të konsensus të plotë të bëjnë ndarjen e punëve dhe të kujdesen për kafshët dhe bimët.
Kujdes i veçantë është kërkuar për viçin e sapolindur, ndërsa duke nënvizuar rëndësinë e vëmendjes dhe përgjegjësisë ndaj kafshëve të tjera.
“Sot është dita e dytë. Keni pasur kohë të njoheni me njërin tjetër dhe me ambientet e fermës. Mirëmbajtja e fermës është në duart tuaja. Duhet të ndani detyrat e përgjithshme duke përfshirë kujdesin për kafshët, ushqimin dhe pastrimin. Në vendit ku qëndrojnë kafshët keni të afishuara rregullat. Në sera, keni rregulat për secilën bimë. Kujdes! Mbrëmë në fermë është shtuar një pjesëtar i ri. Lopa ka lindur. Viçi ka nevojë për përkujdesje. Duhet ti shtroni barë të thatë vendit ku do rrijë. Viçi duhet të rrijë sa më pastër dhe pa lagështirë. Krahas kujdesit të afishuar në stallë, lopa duhet të kontrollohet nga gjinjtë, mos janë të acaruar. Nëse gjinjtë janë shumë të fryrë, lopa duhet mjelë. Jeni ju që vendosni ndarjen e punëve. Çdo detyrë është e rëndësishme dhe neglizhenca do ketë pasoja”, thuhej në zarfin e lexuar nga Soni Malaj.
Leximi i zarfit solli edhe diskutime dhe batuta mes fermerëve, duke reflektuar humorin dhe dinamizmin që mbretëron në fermë, ndërsa secili përpiqej të kuptonte si do të organizoheshin detyrat dhe bashkëpunimi për ditët në vijim.
