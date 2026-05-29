Një ekip ndërkombëtar zhytësish ndihmon në shpëtimin e fshatarëve nga shpella në Laos
Një ekip ndërkombëtar zhytësish është nisur për në Laosin qendror për të ndihmuar në shpëtimin e shtatë fshatarëve të bllokuar në një shpellë pasi shirat e rrëmbyeshëm shkaktuan rrëshqitje toke javën e kaluar, tha sot një grup vullnetarësh tajlandezë të përfshirë në operacionin e shpëtimit.
Shtatë fshatarë hynë në një shpellë në provincën Saisomboun duke kërkuar ar, por dalja e tyre u bllokua nga një rrëshqitje dheu, raportoi Reuters.
Vullnetarë nga Tailanda fqinje iu bashkuan përpjekjeve të shpëtimit.
Midis të rinjve janë zhytësit Robin Kuesta nga Franca, Audita Harsono nga Indonezia, Yoshitaka Isaji nga Japonia, Naruchit Kiatmanesri nga Tailanda dhe Josh Richards nga Australia, njoftoi grupi vullnetar në Facebook.
Zhytësi tajlandez Kengkard Bongkawong tha në një postim në rrjetet sociale sot se shëndeti i njerëzve të bllokuar po përkeqësohet ndërsa presin evakuimin.
“Operacioni i shpëtimit është jashtëzakonisht sfidues, pasi përfshin zhvendosjen e tyre nëpër kalime të ngushta që shtrihen për qindra metra dhe kërkojnë zhytje nënujore”, tha Bongkawong.
Pamjet e filmuara të enjten nga një tjetër vullnetar tajlandez, Norased Palasing, tregojnë njerëz të ulur në buzë, thellë brenda shpellës, duke qarë nga lehtësimi, pasi një ekip zhytësish gjeti pesë nga shtatë të bllokuarit.
Një nga të mbijetuarit, i cili e identifikoi veten si Lin, i tha nënës së tij në video të mos shqetësohej për të, sepse ekipet e shpëtimit kishin ardhur tani dhe kishin sjellë ushqim, dhe ai do të dilte pas disa ditësh.
Zhytës të specializuar në një ekip shumëkombësh po nxitojnë për të liruar fshatarët që mbetën të bllokuar në një shpellë të largët në Laos më shumë se një javë më parë, raportoi CNN.
Një zyrtar lokal tha se përpjekja e parë e shpëtimit është duke u zhvilluar. Pesë fshatarë u gjetën të mbledhur së bashku në një dhomë shpelle të errët, mbi ujë të turbullt.
Dy persona të tjerë që besohet se kanë hyrë në shpellë janë ende të zhdukur.
