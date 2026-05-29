Tajvani do të blejë armë amerikane me vlerë 280 milionë dollarë
Parlamenti njëdhomësh i Tajvanit, Legjislative Yuan, ka miratuar një buxhet të posaçëm për prokurimin e mbrojtjes për vitin 2026 me vlerë rreth 8.81 miliardë dollarë tajvanezë (mbi 280 milionë dollarë amerikanë), sipas raportimeve të Taipei Times.
Sipas këtyre raportimeve, fondet do të përdoren për blerjen e pesë sistemeve amerikane të armatimit. Më herët, qeveria e Tajvan miratoi një paketë më të gjerë prej 294.9 miliardë dollarësh tajvanezë për një marrëveshje armësh të miratuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me një pjesë të ndarë për vitin aktual, ndërsa projektligji iu dërgua më pas legjislaturës.
Ligjvënësit e kanë miratuar tashmë këtë fazë prokurimi, e cila përfshin blerjen e sistemeve të raketave me lëshim të shumëfishtë M142 HIMARS, obusëve vetëlëvizës M109A7 Paladin, raketave antitank FGM-148 Javelin dhe BGM-71 TOW 2B, si dhe dronëve Altius-700M dhe Altius-600 të prodhuar në SHBA.
