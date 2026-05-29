S&P 500 7,582 ▲0.24%
DOW 51,038 ▲0.73%
NASDAQ 26,962 ▲0.17%
NAFTA 86.99 ▼2.15%
ARI 4,611 ▲1.74%
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
Tajvani do të blejë armë amerikane me vlerë 280 milionë dollarë

· 1 min lexim

Parlamenti njëdhomësh i Tajvanit, Legjislative Yuan, ka miratuar një buxhet të posaçëm për prokurimin e mbrojtjes për vitin 2026 me vlerë rreth 8.81 miliardë dollarë tajvanezë (mbi 280 milionë dollarë amerikanë), sipas raportimeve të Taipei Times.

Sipas këtyre raportimeve, fondet do të përdoren për blerjen e pesë sistemeve amerikane të armatimit. Më herët, qeveria e Tajvan miratoi një paketë më të gjerë prej 294.9 miliardë dollarësh tajvanezë për një marrëveshje armësh të miratuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me një pjesë të ndarë për vitin aktual, ndërsa projektligji iu dërgua më pas legjislaturës.

Ligjvënësit e kanë miratuar tashmë këtë fazë prokurimi, e cila përfshin blerjen e sistemeve të raketave me lëshim të shumëfishtë M142 HIMARS, obusëve vetëlëvizës M109A7 Paladin, raketave antitank FGM-148 Javelin dhe BGM-71 TOW 2B, si dhe dronëve Altius-700M dhe Altius-600 të prodhuar në SHBA.

