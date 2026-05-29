Trump: Këto janë kushtet për Iranin, tani do të takohemi për vendimin tim përfundimtar
Në postimin e tij në Truth Social, Donald Trump praktikisht i dikton Iranit kushtet e një marrëveshjeje, me theks në hapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe, së dyti, në armët bërthamore.
Ai gjithashtu deklaron se do të takohet me bashkëpunëtorët e tij të ngushtë në Dhomën e Situatave për të marrë vendimin përfundimtar.
Në postimin e tij, presidenti amerikan shkruan:
‘Irani duhet të bjerë dakord që nuk do të pajisë kurrë një armë ose bombë bërthamore. Ngushtica e Hormuzit duhet të hapet menjëherë, pa pagesë, për lundrim të pakufizuar në të dy drejtimet.
‘Të gjitha minat detare, nëse ka, do të neutralizohen. Ne tashmë kemi hequr, përmes shpërthimeve të kontrolluara, shumë mina të tilla me minapastruesit tanë të mëdhenj nënujorë. Irani do të përfundojë menjëherë heqjen dhe/ose neutralizimin e çdo mine që mbetet – të cilat nuk do të jenë shumë!
‘Anijet e bllokuara në Ngushticë nga bllokada jonë detare e habitshme dhe e pashembullt, e cila tani do të hiqet, mund të fillojnë procesin e ‘kthimit në shtëpi’. Përshëndetje gratë tuaja, burrat tuaj, prindërit tuaj dhe familjet tuaja nga unë, Presidenti juaj i dashur!
‘Materiali i pasuruar, i quajtur ndonjëherë “pluhur bërthamor”, është varrosur thellë nën tokë, pothuajse malet janë shembur mbi të, rezultat i sulmit të fuqishëm nga bombarduesit B-2 11 muaj më parë. Ky material do të tërhiqet nga Shtetet e Bashkuara – të cilat, siç është rënë dakord, janë i vetmi vend, së bashku me Kinën, me aftësinë mekanike për ta bërë këtë – në koordinim dhe bashkëpunim të ngushtë me Republikën Islamike të Iranit dhe Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, dhe do të shkatërrohet.
‘Nuk do të ketë shkëmbim parash deri në njoftim të mëtejshëm.
‘Janë rënë dakord për çështje të tjera, me rëndësi shumë më të vogël.
Tani do të takohem në Sallën e Operacioneve për të marrë vendimin përfundimtar’.
