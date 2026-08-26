Një mbrojtës i Chargers, Daiyan Henley, i kthehet komunitetit të Los Anxhelosit dhe shikon ‘pa kufi’ për sezonin 2026
Daiyan Henley ka nisur karrierën profesionale në qytetin ku u rrit dhe gjatë tre sezoneve të para me Chargers është afirmuar si një element kyç i mbrojtjes së Los Anxhelosit, pas zgjedhjes në raundin e tretë të draftit. Përpara vitit të tij të katërt në ligë, ai u rikthye për të mbështetur komunitetin që e rriti, duke qenë kapiten nderi më 21 gusht në ndeshjen e parë në shtëpi të Palisades High School që nga zjarret shkatërruese të vitit 2025.
Siç raporton nfl, Henley përshkroi përvojën si të veçantë dhe theksoi ngrohtësinë e pritjes nga nxënësit, prindërit dhe stafi. Ai u ndje i nderuar që jo vetëm mori rolin e kapitenit nderi, por gjithashtu pa dy komunitete të tij — Crenshaw dhe Palisades — të bashkuara në atë moment. Ndeshja u vendos në sekondat e fundit në favor të Crenshaw, por festa e komunitetit për rikthimin e aktivitetit shkollor mbeti kryesore.
Henley po mendon pozitivisht edhe për perspektivën e Chargers në sezonin 2026. Ai tha se nuk sheh kufi për skuadrën dhe për veten, duke theksuar angazhimin e trajnerëve dhe dëshirën për të punuar vazhdimisht. Vëzhgimet e tij nga kampi stërvitor përfshijnë besimin që ka Justin Herbert te sulmi i ri i drejtuar nga koordinatori Mike McDaniel, si dhe rëndësinë e rikthimit në fushë të të dy ofensivëve titullarë. Në moshën 26 vjeç dhe me rreth 250 takle, 4.5 sacs, 13 pasime të prera dhe tri interceptime në dy sezonet si titullar, Henley pret të regjistrojë statuse personale më të mira dhe të vazhdojë të rritet si lojtar.
Sipas nfl, vizita në komunitetin që po rindërtohet i rikujtoi Henley rëndësinë e luftës dhe unitetit; ai tha se skuadra është e rrënjosur në atë frymë dhe e përgatitur për një sezon maratonë nën drejtimin e trajnerit Jim Harbaugh, me synimin për të arritur potencialin e saj më të lartë.
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