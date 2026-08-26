Klay Thompson shpjegon arsyet e bashkimit me Miami Heat dhe rolin pranë Giannis e Bam
Klay Thompson u prezantua si përforcim i Miami Heat me dëshirën e qartë për t’u rikthyer në luftën për titull. Ai tha se motivimi kryesor ishte mundësia për të luajtur basketboll të nivelit të lartë gjatë gjithë sezonit dhe për të synuar një rrugëtim të gjatë në play-off, duke pritur të përfitojë nga hapësirat që do t’i krijohen duke luajtur pranë yjeve si Giannis Antetokounmpo dhe Bam Adebayo.
Siç raporton Bleacher Report, Thompson pranoi një kontratë dyvjeçare me vlerë 11.5 milionë dollarë, me opsion lojtari për vitin e dytë dhe një ‘trade kicker’ prej 15 për qind. Ai bëri një ulje të pagës për t’iu bashkuar Miami-t, pas marrjes së një buyout-i me Dallas Mavericks, të cilët i përkisnin pagesa rreth 17.5 milionë dollarë për sezonin 2026–27.
Gjatë karrierës Thompson ka fituar katër tituj, ka dy zgjedhje All-NBA, një vend në ekipin e mbrojtjes dhe pesë pjesëmarrje në All-Star, dhe njihet si një nga shënuesit më të mirë të trepikëshit në histori. Megjithatë, në moshën 36-vjeçare ai vjen pas një sezoni të paqëndrueshëm te Dallas, ku u vendos në rol stoli dhe regjistroi mesatare karriere më të ulët me 11.7 pikë për ndeshje. Miami-t nuk i nevojitet që ai të rimarrë rolin e liderit nga ai periudhë; më shumë pritet që Thompson të japë hapësirë duke shfrytëzuar dyfishimet ndaj Giannis dhe Adebayo, duke shënjuar trepikësha—ai saktësoi 38.3 për qind nga largësia sezonin e kaluar.
Roli i ri i Thompson si një shtytës për hapësira pritet të forcojë shanset e Miami-t për një sezon të gjatë në play-off, dhe prania e tij duket se i jep ekipit një burim shtesë kërcimi në sulm. Bleacher Report vlerëson se kombinimi i talentit të tij me forcat e reja në skuadër mund ta bëjë Miami-n më konkurrues në Konferencën Lindore.
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