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Dallas Wings përballë Portland Fire në Arlington më 25 gusht 2026

· 2 min lexim

Dallas Wings dhe Portland Fire përballen në College Park Center të Arlington më 25 gusht 2026, në një ndeshje me rëndësi për pozicionimin e të dyja skuadrave në vazhdim të sezonit.

Siç raporton Bleacher Report, ndeshja është planifikuar të nisë në orën 18:00 në Arlington. Të dy ekipet paraqesin shqetësime për shkak të lëndimeve: S. Barker dhe S. Feagin kanë probleme me gju, A. James është jashtë për shkak të një dëmtimi në këmbë, ndërsa A. Fudd po përballet me shqetësime në gju. Në renditjen sezonale, Portland është 15-22, ndërsa Dallas 22-16. Ndërkohë, udhëheqësit statistikë për Portland janë C. Leite (14.5 pikë mesatarisht, 5.8 asistë) dhe E. Engstler (5.3 kërcime), kurse për Dallas spikat P. Bueckers (19.3 pikë, 5.5 asistë) dhe J. Shepard (10.4 kërcime).

Ndeshja pritet të vendoset nga menaxhimi i topit dhe performanca e lojtarëve kryesorë: Portland varet nga organizimi i C. Leite dhe punë e brendshme e E. Engstler, ndërsa Dallas do t’i kërkojë P. Bueckers të marrë përsipër sulmin. Lëndimet e listuara mund të ndikojnë në rotacionet dhe strategjitë e të dyja trajnerëve.

Për përditësime, statistika dhe rezultatet e ndeshjes mund të ndiqni shënimet zyrtare; informacionet e përmendura më lart janë marrë nga Bleacher Report.

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