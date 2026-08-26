Bota e artit nderon Dolly Parton, autoren e hitit “Jolene” dhe mbretëreshën e muzikës country
Legjenda e muzikës country, Dolly Parton, është ndarë nga jeta në moshën 80-vjeçare. Ekipi i saj tha se trashëgimia e artistes është e lidhur me dashurinë, dhembshurinë dhe forcën për të përballuar vështirësitë.
Në një karrierë që zgjati rreth gjashtë dekada, Parton shiti më shumë se 100 milionë disqe në mbarë botën dhe shkroi mbi 3 mijë këngë, mes tyre edhe hitin e famshëm “Jolene”.
E lindur në varfëri në një kasolle me një dhomë në Smoky Mountains të Tennesse, ajo ishte një nga 12 fëmijët e familjes dhe arriti të bëhej një nga emrat më të mëdhenj të muzikës amerikane.
Pas lajmit për vdekjen e saj, reagime kanë ardhur nga shumë figura të njohura. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se flamujt amerikanë do të ulen në gjysmështizë në të gjithë Shtetet e Bashkuara, në nderim të këngëtares së njohur të muzikës country.
Paul McCartney ka vlerësuar Dolly Parton, duke e cilësuar atë si një “grua të mrekullueshme” dhe një “yll madhështor”.
Në një postim në Instagram, ish-anëtari i “The Beatles” kujtoi takimin e parë me Parton në Nashville, në kohën kur ajo po përgatitej të niste karrierën solo.
McCartney tha se Dolly ishte plot energji dhe jetë, ndaj lajmi për ndarjen e saj nga jeta ishte i vështirë për t’u pranuar.
Ai vlerësoi veçanërisht talentin e saj në kompozim dhe këndim, si edhe angazhimin e saj bamirës, duke theksuar se ndikimi i Parton në muzikën country dhe te publiku ishte i jashtëzakonshëm.
McCartney kujtoi gjithashtu me krenari faktin që Dolly Parton interpretoi këngën e tij “Let It Be”, duke e cilësuar këtë si një nder të madh. “Faleminderit Dolly për muzikën e bukur që më dhe mua dhe gjithë botës. Do të të duam gjithmonë”, shkroi McCartney në mesazhin e tij të lamtumirës.
Edhe preantuesja e njohur amerikane, Oprah Winfrey ka reaguar pas ndarjes nga jeta të Dolly Parton, duke e kujtuar ikonën e muzikës country si një figurë të pazëvendësueshme.
Në një postim në Instagram, prezantuesja amerikane tha se një nga kujtimet e saj më të bukura me Dolly ishte momenti kur të dyja u argëtuan duke veshur fustane të stilistit Bob Mackie në emisionin “Dolly”.
“Vajza nga Smoky Mountains e Tennessee-t ëndërroi një jetë dhe më pas jetoi një jetë më të madhe se sa mund ta kishte imagjinuar ndonjëherë, duke u dhënë kaq shumë të tjerëve, në mënyra që i pamë dhe në mënyra që nuk i pamë”, shkroi Winfrey.
Ajo shtoi: “Nuk ka asnjë si ajo. Ajo solli dritë dhe ne të gjithë jemi më mirë sepse ajo ishte këtu.”
Aktorja Jane Fonda, e cila luajti përkrah Dolly Parton në filmin “9 to 5” në vitet ’80, thotë se është “e shkatërruar” nga lajmi.
“E di që miliona njerëz po e vajtojnë dhe dua të them këtë: më shumë se kushdo tjetër që kam njohur ndonjëherë, Dolly do të jetë gjithmonë me ne, sepse ajo ishte aq e pranishme, aq e fuqishme, aq bujare dhe lozonjare, sa është endur përgjithmonë në jetët dhe zemrat tona.
Kemi kujtimet tona për të, këngët e saj, Dollywood-in, ‘9 to 5’, miliona librat që ajo bëri të mundur të shkonin në duart e fëmijëve, të gjitha imazhet ikonike që na e sjellin pranë. Dhe të gjitha këto janë bekime.
Le të jemi mirënjohës për gjithçka që ajo na ka lënë, për të na e lehtësuar trishtimin tani. Nuk kam njohur kurrë askënd si ajo. Ishte njëkohësisht një vajzë lozonjare dhe paksa rebele nga jugu, e ardhur nga luginat e Tennessee-t, dhe një mendimtare e thellë e shpirtërore, që mund t’i shihte njerëzit deri në thelbin e tyre të vërtetë.
Ajo ishte shumë gjëra… autore tekstesh, këngëtare, interpretuese e shumë instrumenteve, shkrimtare, shakaxhie, vizionare, mike besnike, e cila nuk shkonte kurrë në shtrat pa qeshur aq shumë me miqtë e saj sa mezi mund të përmbaheshin.
Ajo kishte instinktin e një të mbijetuare dhe dukej se gjithmonë e dinte saktësisht çfarë të bënte dhe çfarë të thoshte për t’i rregulluar gjërat… dhe më pas ishte në gjendje të bënte edhe ndonjë shaka të çmendur, si t’i tregonte të pasmet nga dritarja e makinës para shtëpisë së Kenny Rogers. Ajo ishte mishërimi plot jetë i empatisë. Kjo është diçka e saj që do të donte që të gjithë ne ta merrnim me vete. Dhe ju e dini se ajo nuk do të donte që tani të vajtonit. Vishuni bukur dhe festoni shpirtin e saj. Por fillimisht shikoni episodin e fundit të ‘Grace and Frankie’, ku ajo është një engjëll, engjëlli kryesor i klasës punëtore në Parajsë.”
Edhe Elton John, Dionne Warwick dhe Priscilla Presley kanë nderuar Dolly Parton pas ndarjes së saj nga jeta.
“Jam i tronditur dhe i shkatërruar nga lajmi për vdekjen e Dolly-t”, shkroi Elton John në Instagram.
Ai e kujtoi Parton si “një artiste gjigante, unike dhe të pazëvendësueshme, me zemrën më të mirë”.
Aktorja dhe këngëtarja e njohur amerikane, Dionne Warwick shkroi gjithashtu në Instagram: “Do të më mungojnë padyshim e qeshura, shakatë dhe vetë prania e saj. Pusho e qetë dhe në paqe të plotë, mikja ime. Zemra ime është e rënduar.”
Priscilla Presley kujtoi një moment pas divorcit të saj nga Elvis Presley: “Pasi Elvis dhe unë dolëm nga gjykata pas divorcit, ai më këndoi ‘I Will Always Love You’ ndërsa zbrisnim shkallët së bashku.”
“Muzika e saj na preku të gjithëve, por ishte ngrohtësia, humori dhe zemra e madhe e Dolly-t që e bënin atë vërtet unike”, shtoi Priscilla Presley.
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