Tyler Glasnow dhe Braden Elder nisën përballjen mes Dodgers dhe Braves në Truist Park më 25 gusht 2026
Më 25 gusht 2026, Atlanta Braves pritën Los Angeles Dodgers në Truist Park në Atlanta për ndeshjen e parë të serisë. Të dy ekipet paraqiteshin me rekorde të forta në javët e fundit, duke e ngushtuar interesin për mënyrën se si do të përcaktohej takimi.
Siç raporton Bleacher Report, titularët e parashikuar për këtë përballje ishin T. Glasnow për Dodgers (3-0, 2.72 ERA) dhe B. Elder për Braves (8-7, 3.92 ERA). Statistikë e sezonit tregon se Los Angeles ishte 80-51, ndërsa Atlanta 76-55.
Lista e të dëmtuarve përfshinte disa emra të rëndësishëm për të dyja skuadrat: A. Pages (CF) në IL/10 për shqetësim me dorën; B. Casparius (reliever) me problem në shpatull, IL/60; B. Treinen (reliever) me problem në bërryl, IL/60; D. Rushing (kapëse) me dëmtim të krahut, IL/10; W. Smith (kapëse) me problem në qafë, IL/60; dhe S. Strider (startues) me problem në bërryl, IL/60.
Nga statistikat e sezonit u dalluan disa udhëheqës: S. Ohtani me 30 home run për Dodgers dhe M. Olson me 36 home run për Braves, ndërsa F. Freeman shfaqej me një mesatare goditjeje rreth .302. Këto dhe të tjera të dhëna tregojnë forcat përkatëse ofensive dhe rolin e pidësve në formësimin e ndeshjeve të mbetura të sezonit.
Përmbledhja e përgatitjes së ekipeve, lista e dëmtimeve dhe statistikat e paraqitura vijnë nga Bleacher Report.
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