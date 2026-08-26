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Bota

​Eklipsi i hënës më 28 gusht

· 2 min lexim

Pas eklipsit total diellor të 12 gushtit, qielli i gushtit sjell një tjetër ngjarje të rrallë astronomike. Në orët e para të mëngjesit të 28 gushtit, Hëna do të kalojë në hijen e Tokës, duke krijuar një eklips të pjesshëm hënor.

Fenomeni pritet të nisë rreth orës 04:40, ndërsa maksimumi do të arrihet rreth orës 06:10. Në kulmin e eklipsit, më shumë se 90% e diskut hënor do të jetë i zhytur në hijen e Tokës, duke i dhënë Hënës nuanca karakteristike të kuqërremta.

Ky fenomen, i njohur gjerësisht si “Hëna e gjakut”, ndodh për shkak të mënyrës se si atmosfera e Tokës filtron dhe shpërndan dritën e Diellit. Si pasojë, Hëna nuk zhduket plotësisht në errësirë, por mund të marrë ngjyra që variojnë nga bakri i artë deri te e kuqja e errët.

Astrofotografja italiane Alessandra Masi shpjegon se eklipsi hënor i 28 gushtit dhe eklipsi diellor i 12 gushtit janë pjesë e së njëjtës sezon eklipsesh. Këto periudha krijohen kur Dielli ndodhet pranë nyjeve të orbitës së Hënës, duke bërë të mundur që brenda rreth dy javësh të ndodhin dy eklipse.

Ndryshe nga eklipsi diellor, këtë herë është Hëna ajo që kalon përmes hijes së Tokës.

Një nga momentet më interesante për vëzhguesit dhe fotografët do të jetë maksimumi i eklipsit. Në atë kohë, Hëna do të jetë shumë pranë horizontit perëndimor, duke krijuar mundësi për fotografi spektakolare, me Hënën në të njëjtin kuadër me male, ndërtesa apo elementë të tjerë të peizazhit.

Megjithatë, drita e agimit mund ta bëjë më të vështirë fotografimin, për shkak të kontrastit më të ulët mes Hënës dhe qiellit. Pikërisht ky kombinim mes dritës së mëngjesit dhe ngjyrave të eklipsit mund të prodhojë pamje veçanërisht mbresëlënëse, përcjell abcnews.

Eklipsi hënor i 28 gushtit do të jetë ngjarja e dytë e madhe astronomike e muajit, duke përmbyllur një nga periudhat më interesante të gushtit për vëzhguesit e qiellit.

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