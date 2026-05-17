“Një ndeshje shumë e dobët”. Gvozdenoviç nuk e fsheh zhgënjimin: Egnatia e meritoi
Trajneri i Elbasanit, Ivan Gvozdenociç ka folur për “Super Gol” pas disfatës 0-4 të pësuar përballë Egnatias.
“Jemi të mërzitur, ishte një ndeshje shumë e dobët, nga minuta e 20-të deri në minutën e 95-të, Egnatia e meritoi fitoren, dua t’i uroj shumë suksese, sot ishte skuadra më e mirë në fushë”.
“E dini si e pësuam golin e parë, e pësuam në mënyrë aksidentale. Ishte top i gjatë për Grudën dhe ishin dy lojtarë me një. Ne ishim në rregull mbrapa, dy kundër një. Por pse nuk kemi reaguar pak më mirë, është tjetër gjë”.
“Rezultati është 0-4, çfarëdo të thoni keni të drejtë se rezultati tregon diçka tjetër. Kjo ishte situata. Do përgatitemi për ndeshjen tjetër”.
“Dy ndeshjet e fundit? Të them të drejtën pas ndeshjes së sotme, është një situatë e vështirë, por nuk do të dorëzohemi kurrë. Kemi dy ndeshje shumë të forta. Ndeshja e radhës është me Dinamom, fitoi Kupën dhe mposhti Vllazninë. Do të shikojmë dhe mendojmë çfarë mund të bëjmë më mirë”.
