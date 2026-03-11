Njeriu i gabuar, në vendin e gabuar! Tudor rrezikon shkarkimin nga Tottenham, Pochettino në sfond
“Njeriu i gabuar, në vendin e gabuar”. Mediet britanike, duke filluar nga BBC, e quajnë “të djegur” eksperiencën e Igor Tudor në stolin e Tottenham. Skuadra londineze pësoi në Madrid humbjen 4-t në po kaq ndeshje që kroati e drejton këtë skuadër, pas largimit të Thomas Frank.
Në 5-2-shin e pësuar në Champions kundër Atletico Madrid, përveç rezultatit, ka lënë dyshime edhe vendimi për të ndërruar portierin titullar Vicario me të riun Antonin Kinsky, i cili la fushën pas 17 minutash, pasi kishte bërë disa gabime.
Tudor u përgjigj me një “no comment” klasike, kur u pyet, nëse e meriton të qëndrojë në detyrë. Në 26 ditë në krye të Tottenham, që lufton për mbijetesë, Tudor nuk ka sjellë asnjë përmirësim në lojë dhe rezultate. Për këtë arsye mediet britanike kanë aluduar se mund të ketë një rikthim të Mauricio Pochettino. Argjentinasi ishte i pranishëm në Stadio Metropolitano për të parë ndeshjen kundër Atletico.
Një emër tjetër që qarkullon është ai i Thiago Motta. Këtë çështje e ndjek me interes edhe Juventusi, pasi e ka ende nën kontratë trajnerin italo-brazilian.
