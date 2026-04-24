☁️
Tiranë 17°C · Vranët 24 April 2026
S&P 500 7,108 ▼0.41%
DOW 49,310 ▼0.36%
NASDAQ 24,439 ▼0.89%
NAFTA 97.14 ▲1.35%
ARI 4,702 ▼0.46%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998 EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998
₿ CRYPTO
BTC $77,821 ▲ +0.04% ETH $2,315 ▼ -0.88% XRP $1.4321 ▲ +1.17% SOL $85.4500 ▼ -0.21%
24 Apr 2026
Breaking
Gjykata cakton masën e paraburgimit për ish-kreun e FFM-së, Muamed Sejdini Tahiri vjen me portretin e Eliot Engel në Kuvend: Donim që këtë ditë ta shënonim me një vepër artistike Sherr në pazarin e vjetër të Korçës, një i plagosur me thikë dhe dy të lënduar Detaje nga sherri masiv në Korçë, pronarët dhe punonjësit e lokaleve u përplasen për kufirin e tavolinave Zjarri te pallati pranë QSUT, Prokuroria merr në pyetje fëmijët që shfaqet në kamerat e sigurisë
Menu
Europa

Norvegjia planifikon të ndalojë rrjetet sociale për fëmijët nën 16 vjeç

· 1 min lexim

Qeveria e Norvegjisë njoftoi sot se do të propozojë ndalimin e mediave sociale për fëmijët nën 16 vjeç dhe do t’i bëjë kompanitë e teknologjisë përgjegjëse për verifikimin e moshës së përdoruesve të rinj.

“Po e prezantojmë këtë ligj sepse duam një fëmijëri ku fëmijët mund të jenë fëmijë. Loja, miqësitë dhe jeta e përditshme nuk duhet të merren nën kontroll nga algoritmet dhe ekranet”, tha kryeministri norvegjez Jonas Gar Store në një deklaratë.

Sipas tij, kjo është një masë e rëndësishme për të mbrojtur jetën dixhitale të fëmijëve. Siç është njoftuar nga qeveria, projektligji do t’i dërgohet parlamentit deri në fund të këtij viti.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

